Dibu Martínez, otra vez nominado al Balón de Oro como mejor arquero + Agregar ámbito en









El arquero de la Selección Argentina es uno de los 10 candidatos a quedarse con el Trofeo Lev Yashin al mejor de la temporada.

"Dibu" Martínez, otra vez nominado al Balón de Oro como mejor arquero

Tras darse a conocer el anuncio de los candidatos al Balón de Oro, como ya es costumbre, Emiliano "Dibu" Martínez fue uno de los nombres mencionados para quedarse con el premio Lev Yashin, al mejor arquero de la temporada. El ganador se conocerá 26 de octubre en Londres, Inglaterra.

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El flamante refuerzo del Chelsea, de Inglaterra, compone la lista de candidatos junto a Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha.

Martínez volvió a tener una gran temporada a nivel clubes en Aston Villa (jugó 43 partidos, recibió 46 goles y tuvo 14 vallas invicta), donde fue campeón de la Europa League. Además, con la Selección Argentina volvió a disputar la final de la Copa del Mundo, siendo figura en ese partido.

Sin embargo, entre los favoritos aparece Simón, que estableció la marca de 649 minutos consecutivos sin recibir goles en un Mundial, con lo cual superó el registro histórico de 517 minutos que ostentaba el italiano Walter Zenga desde 1990.

En tanto, Raya lideró las vallas invictas en Inglaterra y Europa. En la Premier League firmó la campaña más sólida de su carrera con el Arsenal. El guardameta español alcanzó 19 partidos sin goles en la liga y 9 en la Champions League.