De cuánto es la fortuna de Mauro Icardi, el delantero elite que todavía no tiene equipo

El rosarino cerró una etapa en Turquía y busca definir su próximo destino, mientras su recorrido europeo sostiene una importante valuación económica.

Mauro Icardi atraviesa una etapa particular de su carrera: a los 33 años sigue siendo un delantero con un recorrido de elite y un patrimonio calculado en millones de dólares , pero actualmente se encuentra sin club . El rosarino terminó su vínculo con Galatasaray a mediados de 2026 y analiza alternativas para continuar su carrera en Europa.

Su salida del fútbol turco llegó después de cuatro temporadas en las que consiguió varios títulos y se transformó en uno de los grandes goleadores extranjeros de la historia del conjunto de Estambul. En total, disputó 134 partidos y marcó 77 goles con la camiseta del Galatasaray .

Ahora, su futuro vuelve a estar en el centro de la escena. Lazio fue uno de los clubes que mostró interés concreto, mientras que también aparecieron versiones que lo vincularon con otros equipos europeos. Como quedó libre, puede negociar incluso después del cierre de la ventana tradicional de transferencias.

La carrera profesional de Icardi comenzó en Sampdoria, club al que llegó desde las divisiones inferiores del Barcelona. En el conjunto italiano dio sus primeros pasos como profesional y disputó 33 partidos, con 11 goles , antes de convertirse en una de las apuestas jóvenes más buscadas del fútbol europeo.

En 2013 pasó al Inter de Milán. La operación se concretó inicialmente mediante un acuerdo de copropiedad y, posteriormente, el club italiano adquirió la totalidad de sus derechos. Allí Icardi tuvo su gran explosión: marcó 124 goles en 219 partidos y fue máximo goleador de la Serie A en las temporadas 2014-15 y 2017-18.

Su siguiente salto fue al Paris Saint-Germain. En 2019 llegó a préstamo desde Inter y, después de una primera temporada con buenos números, el conjunto francés hizo efectiva la compra. El traspaso definitivo fue de 50 millones de euros más 8 millones en variables, de acuerdo con Sky Sport Italia.

En París consiguió títulos nacionales y llegó a disputar la final de la Champions League 2019-20. El PSG señala que durante su etapa en el club participó en 92 encuentros y convirtió 38 goles. En 2022 apareció Galatasaray. Primero fue cedido por el PSG y, después de una temporada que terminó con el título de la liga turca, el club decidió quedarse definitivamente con el delantero.

La transferencia se cerró en 10 millones de euros, pagaderos al PSG en cuatro temporadas. Además, el contrato establecía para Icardi un salario neto de 6 millones de euros por temporada durante tres años. El paso por Estambul terminó siendo especialmente productivo. En sus primeros cuatro años con el club acumuló 77 goles y conquistó cuatro ligas turcas, además de una Copa de Turquía y una Supercopa, antes de quedar libre al finalizar su contrato en junio de 2026.

El futuro deportivo del atacante vuelve a estar entre los temas destacados del mercado. Instagram Mauro Icardi

Su frustrado paso por la Selección argentina

La historia de Icardi con la Selección argentina fue mucho más corta de lo que podía imaginarse por sus números en Europa. El delantero fue convocado durante la década pasada, pero nunca consiguió consolidarse como una pieza habitual del equipo nacional. Los registros internacionales contabilizan ocho partidos y un gol con la Argentina. Su único tanto con la mayor llegó en 2018, durante las Eliminatorias para el Mundial de Rusia.

Su situación fue particularmente llamativa durante el ciclo previo a esa Copa del Mundo. Icardi venía de ser una de las principales figuras del Inter y había terminado la temporada 2017-18 como máximo goleador de la Serie A, con 29 tantos. Sin embargo, Jorge Sampaoli no lo incluyó en la lista definitiva para el Mundial.

La competencia por el puesto era fuerte. En aquel plantel aparecieron Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, mientras que el entrenador terminó inclinándose por otras alternativas ofensivas. Icardi, que atravesaba uno de los mejores momentos estadísticos de su carrera, quedó afuera de la cita mundialista.

Su último partido con la camiseta argentina fue en 2018. Desde entonces no volvió a tener continuidad en las convocatorias y terminó perdiendo terreno en una posición que, con el paso de los años, tuvo nuevos protagonistas.

Los posibles equipos donde podría jugar Icardi, antes de que cierre el libro de pases europeo

El escenario cambió por completo cuando Galatasaray decidió no extender su vínculo. Icardi quedó como agente libre desde el 1 de julio y, al no depender de una transferencia entre clubes, mantiene margen para negociar su futuro aun después del cierre del mercado tradicional.

Uno de los destinos que tomó fuerza fue Lazio. El conjunto italiano contactó al delantero y buscó avanzar por un atacante experimentado, aunque las negociaciones no llegaron a transformarse en un acuerdo. El propio representante de Icardi confirmó que el club romano lo estaba siguiendo con insistencia.

La carrera de Icardi estuvo marcada por grandes contratos, títulos y cambios de club. Instagram Mauro Icardi

También apareció Como como una alternativa concreta. El representante del delantero, Elio Letterio Pino, señaló que el club italiano podía ser un destino adecuado y que el futbolista evaluaba distintas posibilidades. Como terminó cuarto en la Serie A 2025-26 y obtuvo un lugar en la Champions League 2026-27, un factor que podía resultar atractivo para Icardi.

Durante el mercado también circularon versiones sobre Fiorentina y Juventus, aunque esas alternativas tuvieron un grado de concreción menor. En paralelo, se mencionaron posibilidades fuera de Europa, entre ellas Brasil, México y Argentina. En el caso de River, distintas informaciones se contradijeron y finalmente no surgió un acuerdo.

Con el mercado europeo principal ya cerrado, la situación tiene una particularidad: Icardi sigue disponible. Los jugadores que no tienen contrato pueden incorporarse posteriormente, siempre que el reglamento de la competición y las condiciones del club lo permitan. Eurosport lo incluyó entre los nombres importantes que continúan libres después del cierre de la ventana 2026/27.

El patrimonio neto estimado de Mauro Icardi

El patrimonio de Icardi es de u$s20 millones. Sus principales ingresos estuvieron vinculados con los contratos que firmó durante su carrera. El acuerdo con Galatasaray, por ejemplo, establecía un salario neto de 6 millones de euros por temporada durante tres años.

A eso se suman los años en Inter y PSG, dos etapas en las que Icardi estuvo entre los delanteros mejor cotizados de sus respectivos mercados. Su transferencia al conjunto francés, por sí sola, alcanzó los 50 millones de euros fijos, más otros 8 millones sujetos a variables.