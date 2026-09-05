Un negocio de u$s45 millones y 180 propiedades: la faceta empresarial del Cholo Simeone

El técnico argentino y su esposa demostraron un gran ojo para los negocios y ya acumulan un millonario historial en el mercado inmobiliario.

El DT argentino demostró tener talento para los negocios fuera del fútbol.

Diego Simeone vivió prácticamente toda su vida alrededor del fútbol . Tuvo una enorme carrera como jugador y, después del retiro, dirigió en distintos clubes de Argentina e Italia hasta que encontró en el Atlético Madrid su lugar en el mundo, el equipo donde lleva más años como entrenador y allí terminó armando buena parte de su vida.

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Madrid también fue clave para otra etapa menos conocida del Cholo. Junto a su pareja, la empresaria Carla Pereyra , se metió en el negocio inmobiliario y, con los años, aquel proyecto creció hasta reunir 180 departamentos, edificios y nuevos desarrollos en distintos puntos de la capital española.

Buena parte del negocio pasa por Carpersim SL , la sociedad con la que ambos compran, reforman, venden y alquilan propiedades. Según las últimas cuentas conocidas, reúne 180 departamentos y siete edificios en Madrid , con un valor cercano a los u$s45 millones .

Simeone tiene una gran actividad empresarial fuera de sus responsabilidades en el fútbol.

Todo empezó de una manera bastante más simple. Compraban departamentos, los reformaban y después los vendían o destinaban al alquiler. Pereyra fue reinvirtiendo el dinero obtenido y, poco a poco, pudieron empezar a adquirir propiedades más grandes.

Con el tiempo llegaron los edificios, los terrenos y los proyectos propios. La empresaria tomó un rol central en ese crecimiento y participa personalmente de las obras, el diseño y la dirección de los nuevos emprendimientos junto a un equipo especializado.

Los alquileres también fueron dejando cada vez más dinero. Durante 2024, la empresa recibió alrededor de u$s375.000 por ese concepto, frente a unos u$s104.000 del año anterior. Al mismo tiempo, buena parte de los recursos sigue destinada a nuevas compras, reformas y construcciones.

Uno de los proyectos más grandes está en Tres Cantos, al norte de Madrid. Allí adquirieron un terreno de casi una hectárea donde planean construir dos edificios con 140 departamentos, con una inversión que ya había superado los u$s5,4 millones durante el primer año.

La diferencia con aquellos primeros departamentos es enorme. Ahora la pareja también compra terrenos y lleva adelante construcciones desde cero, en lugar de limitarse a reformar inmuebles que ya estaban terminados.

A eso se suman las residencias universitarias. Simeone y Pereyra ya tenían departamentos y estudios alquilados a estudiantes y extranjeros, pero ahora también avanzan con complejos pensados especialmente para ese público.

Al igual que su padre, Giuliano aprovecha sus ganancias en el fútbol para realizar inversiones. Instagram de Diego Simeone

De tal palo tal astilla: el negocio en el que invirtió su hijo, Giuliano

Giuliano Simeone parece haber tomado nota de lo que hicieron sus padres. El delantero del Atlético Madrid también decidió invertir en propiedades y desembolsó cerca de u$s2,3 millones para comprar un edificio en la capital española.

El inmueble tiene unos 400 metros cuadrados y está ubicado en Tetuán, un distrito de Madrid que viene creciendo y mantiene valores más bajos que zonas como El Viso o Retiro.

La idea es destinarlo al alquiler. Está cerca de la Castellana y en una zona con fuerte demanda entre jóvenes profesionales y familias que buscan vivir por esa parte de Madrid sin pagar los precios de los barrios más caros.