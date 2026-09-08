Emergencia en discapacidad expone a Javier Milei frente al papa León XIV

León XIV estará el 9 de noviembre a las 9 asistiendo al colectivo de discapacidad en el cottolengo Don Orione en Almirante Brown. ewtn.it

La prórroga de la emergencia en discapacidad podría convertir la visita de León XIV a la Argentina en un búmeran político para Javier Milei. Si la iniciativa que figura en el temario de la sesion especial de este miércoles en Diputados se sanciona en el Congreso, el Presidente quedaría expuesto a un nuevo e incómodo veto de cara a la llegada del Papa al país.

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León XIV visitará el cottolengo Don Orione el 9 de noviembre por la mañana, horas antes de la misa en la basílica de Luján. En el municipio de Almirante Brown esperan la asistencia de entre 200 mil y medio millón de fieles para acompañar al Santo Padre. Se trata de uno de los epicentros de la motosierra de Javier Milei al sector de la discapacidad luego del veto del Presidente a la ley que declaró la emergencia para ese colectivo de personas el año pasado.

En Claypole, corazón del conurbano bonaerense y de la tercera sección electoral, el Papa realizará una de las visitas más incómodas para la Casa Rosada a propuesta de la Conferencia Episcopal Argentina. El escenario podría tornarse aún más adverso si el Congreso avanza con la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, una ley que podría exponer a Javier Milei a un traumático veto en la previa a la llegada de León XIV.

El veto de Javier Milei El Presidente ya vetó en 2025 la primera ley de emergencia en discapacidad. Sin embargo, tanto la Cámara de Diputados como el Senado insistieron con dos tercios de los votos y rechazaron así el veto de Milei cuyo gobierno se negó de todos modos a cumplir la plena vigencia de la normativa. En ese contexto, este miércoles los bloques opositores en Diputados intentarán lograr quórum para celebrar una sesión especial con el objetivo de emplazar a las comisiones para fijar un cronograma de trabajo para la sanción de la prórroga de la emergencia en discapacidad por un año más, además de comenzar a debatir los proyectos sobre morosidad familiar, otra tema que preocupa al Episcopado.

El pedido de sesión especial lo impulsan los bloques de Provincias Unidas; UxP; Argentina Federal; Elijo Catamarca; Coherencia; Coalición Cívica; Frente de Izquierda y Encuentro Federal. Este lunes por la noche, Cristian Ritondo, titular del PRO en Diputados, confirmó que sus diputados no bajarán al recinto para habilitar el comienzo de la sesión. En relación al quórum, las bancada opositoras estiman que podrían alcanzar una base de 133 diputados presentes, una cantidad similar a la obtenida en la sesión del 26 de agosto cuando intentaron habilitar el tratamiento en el recinto y no alcanzaron los dos tercios de los votos necesarios en ese momento.

El Papa con el colectivo de la discapacidad El cottoloengo Don Orione es una institución sostenida por la Iglesia católica y tendrá un lugar central en la agenda de León XIV. De hecho, será uno de los primeros lugares que visitará el titular del Vaticano el 9 de noviembre, cerca de las 9. El Papa llegará con su comitiva por la avenida Monterverde, Camino de Cintura (ruta provincial 4) para recorrer el predio que aloja a más de 400 internos que padecen alguna discapacidad o enfermedad psiquiátrica. La institución sufrió el recorte de fondos dispuestos por el Gobierno nacional al sector así como la falta de pago a proveedores y la obligación de realizar un nuevo censo para acreditar la condición de sus pacientes para seguir recibiendo atención médica y social. Incluso la Pastoral Social región Buenos Aires a cargo del obispo de Quilmes, Carlos Tissera, organizó este año en el cottolengo Don Orione la "Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: de Francisco a León XIV en Tiempos de Polarización". Ese encuentro multisectorial nació luego de una reunión que mantuvo un grupo de intendentes con Marcelo Colombo, presidente del Episcopado Argentino, en mayo pasado. Entre los jefes comunales se encontraban los peronistas Fernando Esponiza, Jorge Ferraresi, Ariel Sujarchuk, Alberto Descalzo, Maniel Fernández, junto a Mariano Cascallares y Gabriel Katopodis. León XIV en tierra peronista La masiva y multisectorial actividad en Don Orione contó también con la participación del gobernador Axel Kicillof, y los obispos Tissera (Diócesis de Quilmes); Oscar Ojeda (Obispo Emérito de San Isidro); Maximiliano Margni (Díocesis de Avellaneda-Lanús); Juan José Chaparro (Diócesis de Merlo-Moreno); Pedro Cannavo (Obispo Auxiliar de la Diócesids de Buenos Aires); y Eduardo García (Diócesis de San Justo). La Jornada incluyó la lectura de un documento final que contó con la colaboración de otro sector castigado por el ajuste del gobierno de Milei, las universidades. En el evento estuvieron Jaime Perczik (UNAHUR); Jorge Calzoni (UNDAV); representantes de la UNLa; Carlos Greco (San Martin); Pablo Domenichini (UNAB); María Alejandra Zinni (Quilmes); Carlos Rodriguez (UNIPE) y Walter Panezzi (UNLujan). Además estuvieron representantes de CAME, de la CTA, de la CGT, FEBA y UTEP, así como legisladores provinciales y nacionales de diversas fuerzas políticas.