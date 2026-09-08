Turkish Airlines se convertirá en el patrocinador de la camiseta de Liverpool a partir de la temporada 2027-2028, anunció el martes el club de la Premier League.
La impactante cifra que le pagará Turkish Airlines a Liverpool para ser patrocinador de su camiseta: más de u$s400 millones
A diferencia de otros clubes como Arsenal y Manchester City, el acuerdo no incluye el cambio del nombre del estadio. El logo de la aerolínea aparecerá en la parte delantera de la camiseta del conjunto masculino, femenino y de las divisiones inferiores.
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Pese a que la entidad no ofrece cifras del acuerdo, la BBC reveló que el club del norte de Inglaterra recibirá unos u$s406 millones, durante los cinco años de vigencia del acuerdo.
Eso significa quelos Reds recibirán más de u$s80 millones por temporada por lucir en sus camisetas la marca de la aerolínea turca, lo que supone un aumento significativo de lo que recibe actualmente del banco Standard Chartered (unos u$s67 millones), patrocinador principal del club desde 2010.
Este acuerdo rompe con 17 años de patrocinio de la camiseta por parte del banco Standard Chartered. Este banco londinense seguirá ligado al club, pero en otros ámbitos.
La aerolínea turca aparecerá en las camisetas de los equipos masculino y femenino y de los de la cantera a partir de la temporada 2027-2028.
A diferencia de otros clubes de la Premier League, como Arsenal y Manchester City, patrocinados respectivamente por las aerolíneas Emirates y Etihad Airways, el acuerdo no incluye el cambio del nombre del estadio, por lo que el Liverpool seguirá disputando sus partidos en Anfield, el nombre original del recinto.
En febrero, Liverpool anunció ingresos récord de más de u$s 946 millones para el último ejercicio financiero y fue el club de la Premier League mejor clasificado en el informe Deloitte Football Money League.
Liverpool fue el primer gran club profesional inglés de fútbol en tener un patrocinador en la camiseta, cuando la empresa japonesa de electrónica Hitachi colocó su nombre en la indumentaria del club en 1979.
Este podría ser el acuerdo más lucrativo de la historia de la Premier League, superando otros firmados recientemente por el Arsenal o el Manchester United.
La aerolínea turca, una de las más conocidas alrededor del mundo y también en el deporte, por sus múltiples vinculaciones como socios comerciales de equipos de la talla del Galatasaray, Barcelona, Borussia Dortmmund y el Manchester United, y también como patrocinadores principales de la Euroliga de básquetbol.
Una demostración de fuerza por parte de la aerolínea y una ampliación de fondos para un club que quiere volver a competir por la liga inglesa y sobre todo, repetir el éxito cosechado en la Champions League de 2018/19. El Liverpool quiere la séptima "orejona" de su historia y para ella, no escatimarán en fichajes.