Barcelona prepara una nueva oferta por Julián Álvarez para intentar destrabar la negociación con Atlético de Madrid

El club catalán considera insuficiente su primera propuesta y buscará aumentar la cifra para avanzar por el delantero argentino.

Barcelona prepara una nueva propuesta económica para intentar incorporar a Julián Álvarez durante este mercado de pases.

Barcelona decidió mejorar la oferta por Julián Álvarez y volverá a intentar convencer al Atlético de Madrid para quedarse con el delantero argentino. El club blaugrana entiende que su primer acercamiento no alcanzó para abrir una negociación formal y apunta a avanzar con la operación antes de finalizar el mes.

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El atacante surgido en River Plate continúa siendo la principal prioridad del Barça para reforzar su delantera luego de la salida de Robert Lewandowski. En la institución catalana mantienen el optimismo sobre el futuro de las conversaciones, aunque reconocen internamente que será necesario realizar un esfuerzo económico mayor para acercarse a las pretensiones del equipo rojiblanco.

A pesar de las declaraciones de Joan Laporta durante su llegada a Dallas , donde viajó para presenciar la semifinal del Mundial entre España y Francia, la dirigencia catalana prepara una nueva propuesta con una cifra más elevada.

El presidente del Barcelona había explicado: “la oferta es de una cuantía muy importante, pero no será ilimitada. La última vez que hablamos con Miguel Ángel Gil Marín fui muy claro. Hubo, en principio, una confusión sobre la oferta que hicimos. Se lo aclaré, y desde entonces no hemos avanzado más” .

La primera oferta presentada por el conjunto blaugrana, según trascendió, no alcanzaba los cien millones de euros , una cifra que quedó lejos de la valoración del Atlético de Madrid. El club rojiblanco cuenta con una cláusula de salida de 500 millones de euros y anteriormente rechazó una propuesta pública del Real Madrid por 150 millones .

La dirigencia blaugrana busca resolver la operación antes del cierre del mercado para darle certezas a Hansi Flick.

La postura de Julián Álvarez modificó el escenario

El panorama comenzó a cambiar después de que Julián Álvarez expresara públicamente su deseo de ser transferido durante su participación en el Mundial. El delantero argentino manifestó que una salida era “lo mejor para todos” y aseguró que “quería cumplir un sueño”.

Esas declaraciones generaron un nuevo escenario en la negociación y provocaron que el Atlético de Madrid modificara su postura inicial, luego de haber realizado incluso bromas en redes sociales dirigidas al Barcelona por la primera propuesta recibida.

Ahora, el equipo catalán deberá responder a la postura del futbolista con una oferta que pueda acercar posiciones y, al menos, lograr que ambas instituciones se sienten a negociar.

Julián Álvarez expresó durante el Mundial su deseo de cambiar de club y cumplir un nuevo objetivo profesional. @Atleti

El Barcelona no quiere extender la operación durante todo el mercado

Aunque el Barça está dispuesto a mejorar la propuesta, la dirigencia dejó claro que la negociación tendrá un límite de tiempo. El entrenador Hansi Flick no quiere repetir situaciones de temporadas anteriores, cuando comenzó los campeonatos con problemas para definir la plantilla o con jugadores pendientes de inscripción.

Laporta también había marcado la postura del club al afirmar: “evidentemente, no le vamos a bailar la música a nadie. Vamos a marcar el ritmo nosotros. Esa oferta no es sine die y en su momento diremos hasta cuándo la mantendremos vigente. Esa oferta la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que le gusta al entrenador y a la dirección deportiva”.

Desde Barcelona consideran que finales de julio o principios de agosto será una fecha clave para determinar si la operación avanza o si deberán buscar otras alternativas para reforzar el ataque.

Por ahora, el primer movimiento será aumentar la oferta por Julián Álvarez con la intención de acercarse al Atlético de Madrid y abrir una negociación que todavía permanece en punto muerto.