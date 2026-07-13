El arquero de 39 años cerró su ciclo en el Millonario tras ocho años y medio, recibió el reconocimiento del club y continuará su carrera en Colombia.

Franco Armani se despidió de River con una emotiva conferencia de prensa y volverá a Atlético Nacional.

Franco Armani se despidió oficialmente este lunes de River en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente Stefano Di Carlo , el entrenador Eduardo Coudet y el expresidente Rodolfo D’Onofrio . A pesar de que tenía contrato vigente hasta fin de año, el arquero decidió adelantar su salida para continuar compitiendo y afrontar un nuevo desafío en Atlético Nacional de Medellín .

El arquero explicó que la decisión de dejar River no fue sencilla, pero remarcó que su objetivo es mantenerse en actividad y seguir compitiendo al máximo nivel. “Fue muy difícil por los años que llevo acá en el club, por lo que viví, por el hincha, pero fue una decisión muy pensada, más que nada en seguir compitiendo, en seguir jugando. Quiero terminar mi carrera compitiendo”, manifestó.

Además, reconoció que la posibilidad de regresar a Atlético Nacional apareció en un momento inesperado de su carrera. “ Nunca esperé esta posibilidad a esta altura de mi carrera ”, agregó.

El histórico arquero recibió una plaqueta de reconocimiento por parte de la institución y, visiblemente emocionado, leyó una carta en la que repasó su recorrido con la camiseta del club.

“Después de ocho años y medio inolvidables llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño. Cuando llegué en 2018 lo hice con una ilusión enorme, no sólo llegaba a uno de los clubes más grandes del mundo, llegaba al club del que fui hincha toda mi vida”, expresó Armani.

El arquero destacó que vestir la camiseta de River significó cumplir un sueño de infancia y aseguró que nunca imaginó vivir una historia tan importante en la institución. “Vestir esta camiseta fue cumplir el sueño que me acompañó desde chico y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa”, señaló.

Durante su mensaje, Armani recordó algunos de los momentos más importantes de su etapa en el Millonario, entre ellos la consagración en la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid, uno de los títulos más emblemáticos de la historia del club. Además, resaltó el vínculo que construyó con los hinchas.

“Siempre me hicieron sentir querido, valorado y parte de esta familia. También me llevo cada abrazo en una celebración, cada atajada acompañada por el rugido del Monumental. Cada bandera, cada canción y cada aplauso”, afirmó.

Los números de Franco Armani en River

Durante sus ocho años y medio en el club, Armani disputó 366 partidos oficiales, mantuvo la valla invicta en 164 oportunidades y recibió 287 goles, con un promedio inferior a un tanto por encuentro.

El arquero conquistó 10 títulos con River y quedó en la historia al establecer el récord de 965 minutos consecutivos sin recibir goles en Primera División. Antes de finalizar su despedida, Armani agradeció a sus compañeros, entrenadores, dirigentes, trabajadores del club y a su familia por el acompañamiento durante toda su etapa en Núñez.

“No será una despedida definitiva, ahora emprendo un nuevo reto, cargado de sueños”, expresó el arquero, dejando abierta la puerta a un futuro reencuentro con la institución.

Finalmente, dedicó unas últimas palabras a los hinchas de River: “Gracias por permitirme vivir el sueño más grande de mi vida. Gracias por tanto amor, respeto y hacerme sentir durante estos ocho años y medio uno más de ustedes. Hasta siempre, River. Nos volveremos a encontrar con todo mi cariño y eterno agradecimiento”.