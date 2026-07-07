"Orgullo" y "épico", las palabras de Paredes, Lautaro Martínez, Molina y Julián sobre la remontada a Egipto

La Selección Albiceleste venció a Los Faraones y se metió en la siguiente instancia del certamen mundialista. Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Nahuel Molina y Julián Álvarez hablaron al respecto.

La palabra de los jugadores de la Selección argentina luego del triunfo ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

La Selección argentina le ganó 3 a 2 a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y se metió en los cuartos, en donde espera por Colombia o Suiza, que juegan este martes a las 17 horas. Tras el final del partido, los jugadores dejaron sus impresiones del encuentro.

"No hay muchas palabras para describir lo que nos pasa, lo que vivimos o lo que sentimos por esta camiseta. Ser parte de esta selección es un orgullo", sentenció y luego agregó: "Fue una de las últimas y son momentos en los que uno trata de ayudar desde el lugar donde le toque".

"Espero que no haya momentos de sufrir tanto de vuelta. A veces parece que si no se sufre no cuenta", concluyó el jugador de Boca.

Tras el pitazo final, dio sus sensaciones por como fue el desarrollo del encuentro: "Contento primero antes que nada. Feliz porque este equipo demostró el carácter y la personalidad. Esos minutos finales fueron los que reflejan lo que somos como equipo. Seguimos insistiendo y proponiendo y nos llevamos el partido en el final".

Respecto a la última jugada del partido, dijo: "Quería ir más al medio pero no teníamos piernas en la última y tenía que pensar en mis compañeros para que se recuperen. la cancha estuvo muy inclinada por el tema del resultado y finalmente este premio es muy merecido".

Por último, destacó el trabajo del técnico y su competitividad con Julián Álvarez: "Agradecerle a Scaloni por cómo lo vive, por lo sincero que es con nosotros. Ustedes hablan todo el tiempo si jugamos Julián o yo y nosotros dejamos todo para ayudar a la Selección. lo importante es que argentina tiene que ganar".

Nahuel Molina

Su opinión sobre el desarrollo del partido: "Dificilísimo. Fue muy desde lo emocional, estar intentando todo el partido, no poder abrirlo y terminar haciéndolo en el final fue una locura. Esto fue por todo el grupo que siempre empuja e intenta hasta el final".

Al igual que Lautaro, también dejó sus palabras al entrenador: "Además de Scaloni por cómo lo vive, esto es por todos los que están en la selección: los ayudantes, utileros y cocineros. Todos", sentenció.

Por último, expresó como fue vivir ese final: "Fue épico pero nos hubiese gustado que fuera distinto. Lo lindo es que este grupo pelea hasta el final".

Nahuel Molina, lateral derecho de la Selección argentina. Gentileza FIFA

Julián Álvarez

Sus sensaciones del partido: "Muy contento por cómo terminamos el partido y seguro que fue uno de los mejores partidos en los últimos tiempos de la Selección por cómo se dio todo por la instancia del Mundial. A toda la gente que vino le agradecemos, es muy importante para nosotros. Nos hicieron sentir como si fuéramos locales. Por nuestra parte toca representarlos de la mejor forma".

Luego se refirió al trabajo de como preparan los partidos y de su condición física: "Yo creo que este equipo tiene un poco de todo. Nos adaptamos a cualquier cosa y sobre todo el corazón con el que empujamos. Con el 0-2 nos vimos golpeados pero siempre podemos sacar algo más. Sabíamos que en todos los partidos habíamos hecho goles y que esta vez no nos íbamos a quedar atrás. En lo personal me siento muy bien, al 100%, jugué 90 minutos y trato de ayudar al equipo desde donde pueda".

Por último, se guardó unas palabras para el capitán: "De Leo no nos queda mucho por decir, el Mundial que está haciendo es increíble. nosotros tratamos de acompañarlo y ayudarlo por lo que hace y por como es con nosotros. Es el mejor del mundo y de la historia. Es un monstruo", concluyó.