Bélgica le ganó a Croacia y enaltece su candidatura para el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Los equipos europeos se preparan para la cita mundialista y los belgas demostraron porqué son uno de los favoritos a ganar el trofeo

Bélgica contra Croacia, el enfrentamiento amistoso de dos potencias para el Mundial de 2026

Croacia perdió 2 a 0 de local contra Bélgica, con goles de Youri Tielemans y Romelu Lukaku, en el Stadion HNK Rijeka. El amistoso fue el primer choque entre dos candidatos europeos a ganar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

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Los Diablos Rojos demostraron de qué están hechos y le ganaron a su “cuco” de Qatar 2022, que los dejó afuera en fase de grupos tras un empate en la última fecha. Por otro lado, los croatas sembraron de dudas en lo que será la previa a su séptima participación en el certamen mundial, en el que buscarán replicar lo obtenido en 2018: llegar a la final.

Tielemans y Lukaku

El primer gol del partido llegó a los 38 minutos gracias a un gran desborde de Jeremy Doku, que tiró el centro, rebotó en un defensor de Croacia y Tielemans aprovechó para convertir con su pierna izquierda. El segundo se dio en la última jugada del partido, a los 95´, tras una gran recuperación de Axel Witsel que hizo que le quede la pelota a Hans Vanaken, quién asistió a Lukaku para que defina tranquilo frente al arquero croata, Dominik Livakovic, y sentencie el 2 a 0 final.

Las figuras de cada equipo, Kevin De Bruyne y Luka Modric, fueron titulares de cara a la preparación de lo que será su posible último Mundial, debido a que tienen 34 y 40 años, respectivamente. Al ser un partido amistoso, ambos equipos tenían diez cambios. Bélgica usó solo siete, mientras que Croacia optó por diversificar cargas e hizo todos los posibles, dejando únicamente al defensor Luka Vuskovic, de 19 años, que buscará meterse en la formación inicial de cara al certamen mundial.

Modric y de bruyne El grupo de Bélgica y de Croacia en el Mundial 2026 Los belgas cerrarán su gira amistosa este sábado contra Túnez a las 10 de la mañana, y su técnico, el francés Rudi García, terminará de confirmar cuales serán los once titulares de cara a la Copa del Mundo, debido a que Lukaku estaba en duda por su rendimiento, pero demostró que lo que puede hacer en la selección no es lo mismo que en su club. En el Mundial, estarán en el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Irán y Egipto. Por otro lado, Croacia intentará olvidar lo sucedido este martes y cerrará su gira contra Eslovenia, el domingo a las 15:45 horas. La selección capitaneada por Modric, estará en el Grupo L con Inglaterra, Panamá y Ghana.