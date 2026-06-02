Las casas de apuestas prevén superar los u$s50.000 millones de ingresos gracias al Mundial 2026

Las casas de apuestas en línea estiman que superarán la barrera de los u$s 50.000 millones de ingresos gracias al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y superarán lo conseguido en Qatar 2022, obteniendo así un 42,86% más de ganancias.

Estos ingresos se calculan en alza gracias al nuevo formato que tendrá esta Copa del Mundo. Una de las principales diferencias con el anterior es que pasarán de 32 selecciones a 48 , por lo que también más gente de distintos países pueden llegar a caer en la tentación de juntar plata extra en el disfrute de alentar a su equipo.

Darren Small, experto apuestas, habló en una entrevista con la AFP en la que reveló la cifra estimada y garantizó que otra de las causas para que se prevea esto es la cantidad de figuras que habrán: Lionel Messi, en busca de su segunda estrella; Cristiano Ronaldo, asomándose como uno de los favoritos a conquistar la primera con Portugal; o Lamine Yamal, el joven que intentará hacer historia con España, son los que más apuestas individuales suelen tener, como goles, tiros o faltas que pueden llegar a hacer. Además, destacó una de las opciones más usuales que suele utilizar el público: "Esperamos mucho interés en las apuestas especiales sobre jugadores y en lo que llamamos 'bet builders' u opciones de apuestas personalizadas".

David Stevens, jefe de Relaciones Públicas de la casa de apuestas inglesa Coral, señaló que los equipos que más dinero mueven en cuanto a las jugadas sobre quién se llevará el Mundial son Argentina, Francia e Inglaterra, esta última siendo la que mejor dinero reparte debido a que no salen campeones hace 60 años, pero la selección comandada por Thomas Tuchel sigue teniendo a los jugadores necesarios como para llevarse el trofeo a casa.

Stevens, en la entrevista con la AFP, agregó: "Vamos a ver mucho más interés en ese tipo de apuestas. Por ejemplo, jugadores que marcan con la zurda, con la diestra, número de pases, tackles, cualquier cosa que sea estadística", replicando un poco lo que dijo Small sobre la cantidad de cosas que están disponibles para jugar.

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Los torneos que buscan combatir a las casas de apuestas

La otra cara de la moneda en Estados Unidos es que en la NFL, liga de fútbol americano, está tratando de limitar el desarrollo de apuestas deportivas en su torneo, debido a que ya sucedieron escándalos en la MLB, liga de béisbol, y en la NBA, liga de básquet. Las medidas que tomaron fue mandar un memorándum a cada equipo para reiterar la postura de la liga e identificar qué tipos de apuestas serán las que intentarán eliminar: las individuales.

En el documento indican que quieren sacar este tipo de apuestas porque pueden llegar a influir en cada jugador. Por ejemplo: si un jugador es sustituido por otro por una supuesta lesión, si se hace echar, o si un mariscal recibe mal una pelota.

Este tema no esquiva al fútbol moderno, debido a que jugadores como Lucas Paquetá, de la selección brasileña; Jonathan Gómez, exRacing; o Sandro Tonali, mediocampista italiano del Newcastle, estuvieron involucrados en estos asuntos. Este último, fue sancionado en 2024 durante diez meses sin jugar y admitió que padecía ludopatía.