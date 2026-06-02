A días del inicio del Mundial 2026, el 66% de los estadounidenses no muestra interés en el torneo + Agregar ámbito en









Pese a la magnitud del evento, la mayoría de los locales afirma que no le prestará atención. Asimismo, el 28% dice que lo mirará, pero no tiene un claro favorito.

La cita mundialista comenzará el 11 de junio. FIFA

A poco de comenzar el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, el 66% de los estadounidenses no tiene “interés” en el torneo. Pese al crecimiento de la MLS, el fútbol aún no es un deporte popular entre los locales. Cuáles son las selecciones favoritas para los locales.

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Una encuesta reveló que aunque serán coanfitriones, el 66% de 3.507 consultados confesó que no le prestará atención al evento deportivo que comenzará el 11 de junio en México y que culminará con el partido final en Nueva York.

El informe de Pew Research Center afirma que si bien la liga local ha crecido gracias a figuras internacionales, como Lionel Messi, y el “soccer” es más popular entre los jóvenes, todavía no es una afición mayoritaria.

De acuerdo con la estadística, los residentes interesados son principalmente ciudadanos de comunidades inmigrantes, donde el interés por el Mundial alcanza el 54%, destacando especialmente los ciudadanos de origen asiático e hispano.

Poco interés y dudas sobre las selecciones favoritas Consultados sobre quién creen que ganará esta edición del Mundial, no hubo consenso: el 41% dijo no estar en condiciones de dar un favorito, mientras que en el resto hubo predicciones divididas, según señala el informe.

Uno de cada diez consultados que mirarán el Mundial, consideran que la principal favorita es España. El seleccionado ibérico llega a la cita como candidata, en busca de su segunda corona luego de la obtenida en Sudáfrica 2010. Le sigue de cerca Argentina, con un 8%. El combinado capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni llega como favorita a revalidar el título obtenido en Qatar 2022. candidatos pew research Detrás aparece Brasil, con un porcentaje similar. De consumarse el triunfo Verdeamarelho, sería el sexto título de la historia. El 7% de las respuestas se las llevó Francia, que con Kilian Mbappe va en busca de su tercer título. Impulsados por el voto local, Estados Unidos aparece en el mismo escalón que la selección francesa, con 7%. Los dirigidos por Mauricio Pochettino intentarán dar el batacazo. Los accionistas minoritarios pronosticaron que ganarán Alemania, México, Portugal o Inglaterra.