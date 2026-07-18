Aumento de ANSES en agosto: ¿cuánto cobro con el bono de $70.000 incluido?

La inflación de junio fijó una suba del 1,9% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, con nuevos valores que regirán durante agosto.

Los valores de ANSES reciben una actualización de acuerdo al índice de Precios al Consumidor.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicará en agosto de 2026 un aumento del 1,9% sobre las jubilaciones, pensiones y asignaciones incluidas dentro del régimen de movilidad. El porcentaje surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El Decreto 274/2024 establece que los haberes previsionales se actualizan todos los meses de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes. El dato de junio define así los ingresos que recibirán jubilados, pensionados y titulares de asignaciones durante agosto. El organismo también indicó que el índice acumuló un 16,8% durante el primer semestre de 2026 y alcanzó una variación interanual del 33,5%.

La jubilación mínima subirá a $419.734,71 después de la aplicación del nuevo porcentaje. El haber mostrará un incremento automático frente al valor de julio, por el esquema mensual que sigue el movimiento de los precios.

Los jubilados que cobran la prestación mínima podrían recibir $489.734,71, con bono incluido. El suplemento no forma parte del haber previsional y requiere una confirmación oficial para cada período de pago.

jubilación mínima: $419.734,71

jubilación mínima con bono: $489.734,71

Asignación Universal por Hijo: $150.828,63

AUH por Hijo con Discapacidad: $491.111,51

La fórmula vigente busca que las prestaciones mantengan una actualización mensual frente al avance de la inflación. El sistema toma cada índice informado por el INDEC y lo traslada a los pagos de ANSES con dos meses de diferencia.

Qué pasa con el bono de 70 mil pesos: ¿se mantiene congelado?

El bono previsional conserva un valor de $70.000 desde hace varios meses y no recibe el ajuste mensual, que sí alcanza a los haberes. El aumento del 1,9% se aplicará únicamente sobre la prestación principal y no modificará la suma extraordinaria.

El Gobierno deberá publicar la norma correspondiente para ratificar el refuerzo durante agosto. La eventual continuidad permitirá que los titulares de la jubilación mínima eleven el cobro total a $489.734,71, aunque una parte del ingreso quedará otra vez sin actualización. La falta de movilidad del bono reduce su peso relativo dentro del ingreso final de los jubilados. El haber básico aumenta con cada dato de inflación, mientras que el complemento permanece fijo en $70.000 cuando el Ejecutivo decide renovarlo.

Los beneficiarios deberán distinguir entre el monto permanente y la ayuda extraordinaria. La jubilación integra el haber mensual y queda incorporada a los próximos aumentos, pero el bono depende de una decisión del Poder Ejecutivo y no modifica la base de cálculo.

Monto de la PUAM y Pensiones No Contributivas (PNC) con aumento

Los montos previstos quedan ordenados de la siguiente manera:

PUAM: $335.787,76

PUAM con bono: $405.787,76

Pensiones No Contributivas: $293.815,85

Pensiones No Contributivas con bono: $363.815,85

Pensión Madre de Siete Hijos: $419.734,71

Pensión Madre de Siete Hijos con bono: $489.734,71

Los nuevos valores comenzarán a regir durante agosto para los beneficiarios alcanzados por la movilidad. ANSES deberá informar el calendario de pagos según la terminación del DNI y las características de cada prestación.