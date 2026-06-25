Boca oficializó a Leandro Lozano como primer refuerzo y acelera para tenerlo en la Copa Sudamericana

El lateral uruguayo firmó contrato por tres temporadas tras superar la revisión médica. El Xeneize compró el 100% de su pase y Arruabarrena espera sumarlo cuanto antes para los próximos compromisos.

Boca oficializó la contratación de Leandro Lozano por tres temporadas, comprando el 100% de su pase.

Boca oficializó este jueves la llegada de Leandro Lozano como su primer refuerzo para el segundo semestre. El lateral uruguayo, de 27 años, firmó contrato por tres temporadas luego de superar la revisión médica, tras una operación en la que el club adquirió el 100% de su pase desde Argentinos Juniors.

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Después de varias semanas de negociaciones, el Xeneize logró cerrar la incorporación del defensor, quien llega procedente del Bicho de La Paternal. La operación se concretó por u$s3.500.000 , una cifra que lo convierte en una de las principales inversiones del club en este mercado de pases.

Lozano se suma para reforzar un puesto que había generado múltiples inconvenientes durante la temporada. Con pasado en Nacional de Montevideo , el lateral se destacó por su regularidad, despliegue físico y temperamento , cualidades que buscará aportar al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena .

Tras firmar su vínculo en las oficinas de La Bombonera , el futbolista se incorporó de inmediato a los entrenamientos junto al resto del plantel, con el objetivo de comenzar cuanto antes su adaptación.

Boca busca tenerlo disponible para los próximos desafíos

La premura por cerrar la contratación responde al calendario que afrontará Boca durante las próximas semanas. El cuerpo técnico pretende contar con Lozano lo antes posible para incluirlo en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana.

El Xeneize enfrentará a O'Higgins de Chile por los 16avos de final del certamen continental, además de afrontar los compromisos correspondientes a la Copa Argentina y el torneo local, por lo que el nuevo refuerzo podría convertirse rápidamente en una pieza importante dentro de la rotación del equipo.

Boca apunta a un campeón del mundo para reforzar un puesto muy necesario

Boca se contactó con el entorno de Gerónimo Rulli para conocer su situación contractual y evaluar si existe margen para avanzar por el arquero en este mercado de pases, aunque por ahora no hubo una negociación formal.

El arquero de 34 años, surgido en Estudiantes de La Plata y actualmente convocado con la Selección argentina para el Mundial 2026, tiene contrato vigente con Olympique de Marsella hasta junio de 2027.

GERONIMO RULLI.webp Boca contactó al entorno de Gerónimo Rulli para evaluar su situación contractual en este mercado de pases. @MinutoUno

Rulli había firmado inicialmente por dos temporadas con el club francés, pero su vínculo se extendió automáticamente por una campaña más luego de cumplir con una determinada cantidad de partidos disputados.

Por ese motivo, la salida del arquero en este mercado aparece como una operación compleja: la única vía concreta sería ejecutar su cláusula de rescisión, fijada en 9 millones de euros.

Esa cifra representa una traba importante para Boca, que busca reforzar el arco debido a la prolongada lesión de Agustín Marchesín y a la falta de experiencia de Leandro Brey para afrontar una etapa exigente del calendario.