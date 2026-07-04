El fútbol local se prepara: River confirmó la vuelta de Santos Borré y Boca sumó rodaje en dos amistosos

Los equipos argentinos empiezan a moverse de cara al segundo semestre. El Millonario oficializó el regreso del delantero colombiano y el Xeneize tuvo saldo positivo ante Defensa y Justicia.

River confirmó el regreso de Rafael Santos Borré y Boca disputó dos amistosos frente a Defensa y Justicia.

En medio de la atención puesta en el Mundial 2026 , el fútbol argentino empieza a preparar el segundo semestre. River confirmó el regreso de Rafael Santos Borré , uno de los nombres más recordados del ciclo de Marcelo Gallardo, mientras que Boca disputó dos amistosos ante Defensa y Justicia con un empate, una victoria y el estreno de un refuerzo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El movimiento más fuerte del mercado lo dio River, que oficializó la vuelta del delantero colombiano. El club informó que Santos Borré firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 , por lo que tendrá su segundo ciclo en Núñez después de su paso entre 2017 y 2021.

Durante su primera etapa, el atacante fue una pieza clave en uno de los períodos más exitosos de la historia reciente del club. Con la camiseta de River ganó seis títulos: la Copa Argentina 2017 y 2019, la Supercopa Argentina 2017 y 2019, la Recopa Sudamericana 2019 y la Copa Libertadores 2018 , donde tuvo un rol fundamental.

Después de su salida, Santos Borré continuó su carrera en Europa y Brasil. Pasó por Eintracht Frankfurt, donde fue parte de la conquista de la UEFA Europa League, luego jugó en Werder Bremen y más tarde llegó a Inter de Porto Alegre. En el equipo brasileño conquistó el Campeonato Gaúcho 2026 y la Recopa Gaúcha 2026.

Antes de sellar su regreso a River, el colombiano se despidió del Inter con un mensaje en sus redes sociales. “Gracias por cada momento vivido con estos colores. Me llevo los recuerdos, aprendizajes y personas que quedarán para siempre”, escribió. Además, agradeció a la torcida colorada, a los directivos, al cuerpo técnico y a quienes lo acompañaron durante su paso por el club.

Boca tuvo saldo positivo ante Defensa y Justicia

Por el lado de Boca, el equipo de Rodolfo Arruabarrena jugó dos amistosos frente a Defensa y Justicia en el complejo Pedro Pompilio. La jornada dejó un empate y una victoria, en una prueba importante de cara al inicio de la competencia oficial.

En el primer turno, Boca igualó 1-1. El Vasco apostó por un equipo con mezcla de experiencia y juveniles, con Javier García; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Tomás Belmonte, William Alarcón, Kevin Zenón; Tomás Aranda; Ángel Romero y Milton Giménez.

El gol del Xeneize lo marcó Ángel Romero, mientras que en el segundo tiempo también sumó minutos Camilo Rey Domenech, uno de los juveniles que forma parte de la pretemporada del plantel profesional.

En el segundo amistoso, Arruabarrena cambió por completo la formación y Boca se impuso 1-0. Allí se produjo el debut de Leandro Lozano, flamante refuerzo uruguayo, que tuvo sus primeros minutos con la camiseta azul y oro.

Para ese partido, el Xeneize formó con Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

El único gol lo convirtió Miguel Merentiel, después de una asistencia de Leonel Flores, otro de los juveniles promovidos a Primera durante esta etapa de preparación.

Qué se les viene a Boca y River

Boca continuará con su puesta a punto antes del regreso a la competencia oficial. El miércoles 8 de julio viajará a Salta para enfrentar a Athletico Paranaense en un nuevo amistoso preparatorio.

El debut oficial del Xeneize en el semestre será el jueves 16 de julio, cuando enfrente a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina. River -al igual que Boca- tendrá como principal objetivo del segundo semestre la Copa Sudamericana, donde ya se encuentra en los octavos de final. Además, buscará revancha en el plano local después de haber perdido el Torneo Apertura en los últimos minutos de la final ante Belgrano de Córdoba.