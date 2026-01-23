Fluminense rechazó la primera oferta de Boca por Kevin Serna: ¿se cae el pase?

El club brasileño desechó la primera oferta del "Xeneize" por el delantero colombiano. Sin embargo, desde Boca realizarían una nueva propuesta para quedarse con el atacante.

Boca recibió una respuesta negativa de Fluminense por el colombiano Kevin Serna , luego de que el club brasileño considerara insuficiente la oferta de 5 millones de dólares enviada en las últimas horas.

Pese al rechazo, la negociación por el extremo no se dio por caída y desde Río de Janeiro manifestaron voluntad de continuar las conversaciones.

El extremo colombiano es una de las prioridades que activó la dirigencia "xeneize" tras no haber prosperado la gestión por Marino Hinestroza . En tanto, Serna encaja en el perfil buscado para reforzar el frente ofensivo y cuenta con el aval de Riquelme y Delgado.

Sin embargo, el primer ofrecimiento formal no alcanzó las expectativas del "Flu", que valora al futbolista en una cifra cercana a los 7 millones de dólares.

En Boca interpretan que la postura del club carioca no es definitiva y que existe margen para avanzar si se mejoran las condiciones económicas.

En ese marco, en Brandsen 805 analizan la posibilidad de elevar la propuesta para acercarse al monto pretendido por Fluminense, que se mantiene firme respaldado en que el contrato del jugador se extiende hasta diciembre de 2027.

Mientras tanto, las gestiones en el mercado no se limitan a Serna. Boca también mantiene negociaciones por Ángel Romero, quien aparece como una alternativa concreta para el ataque, y por Alexis Cuello, en conversaciones con San Lorenzo.