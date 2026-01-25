Incendios en Chubut: por el avance del fuego, cortaron la Ruta Provincial 71 a la altura de Cholila + Seguir en









El corte es total desde el empalme con la Ruta Nacional 40 hasta la localidad mencionada, para todo tipo de vehículos.

La Ruta Provincial 71 quedó cortada por los incendios forestales en Chubut.

Mientras el fuego continúa avanzando en la zona de Cholila, en la provincia de Chubut, las autoridades locales determinaron el corte total de la Ruta Provincial 71, desde el empalme con la Ruta Nacional 40 hasta la localidad mencionada, para todo tipo de vehículos. El objetivo es proteger tanto a la población como a los brigadistas en el área.

De esta manera, los automovilistas y residentes evitarán riesgos ante la falta de visibilidad por el avance del humo y se facilitará el movimiento de los recursos de combate.

Los incendios forestales que rodean a la Cholita no dan tregua y, con ráfagas de viento que superan los 50 kilómetros por hora, las llamas siguen expandiéndose. Las columnas de humo provienen tanto de el Parque Nacional Los Alerces como del incendio iniciado en Puerto Patriada. En este marco, la visibilidad quedó sumamente comprometida, lo que complica aún más el combate del fuego.

Actualmente están trabajando en el lugar más de 500 operadores, entre brigadistas, bomberos, personal de manejo del fuego y voluntarios, según confirmó en diálogo con TN Laura Mirantes, coordinadora del Comité de Control de Incendios del Parque Los Alerces.

Sobre la situación actual en el Parque Nacional explicó: “Tenemos el fuego en los dos extremos, y aunque las líneas están cubiertas con varios equipos, la situación se complica por la rotación del viento y la aparición de focos secundarios. El fuego está quemando en altura y las ráfagas desprenden brasas que encienden otros sectores. Esto nos impide anticiparnos y nos obliga a trabajar en retroceso”. También precisó que otro de los factores que explica la expansión de las llamas es la sequía y la escasez de agua en la zona.

El gobierno de Chubut dispuso la intervención del Parque Nacional Los Alerces El Parque Nacional Los Alerces fue intervenido por primera vez en la historia, en medio del avance del fuego por los incendios forestales que azotan a la provincia de Chubut. Fue por decisión de la Administración de Parques Nacionales (APN) para una acción "inmediata" contra las llamas. La medida contempla la creación de un Comité de Intervención que asumirá, transitoriamente, la totalidad de las funciones que corresponden a la intendencia del parque. “La medida se enmarca en el contexto de la emergencia ígnea declarada en las áreas protegidas bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales“, señala el informe.

