El insólito mensaje de Marino Hinestroza tras su frustrada llegada a Boca

El delantero colombiano se expresó en las redes sociales con un mensaje muy curioso tras dejar plantado a Boca en este mercado de pases.

Tras su frustrada llegada a Boca en este mercado de pases , el delantero colombiano Marino Hinestroza rompió el silencio y dejó un insólito mensaje en las redes sociales .

Cuando parecía que tenía todo arreglado para ser refuerzo del "Xeneize", luego de un mes de negociaciones, este martes se confirmó que finalmente jugará en el Vasco da Gama de Brasil.

Debido a esto, la periodista Yoana Don compartió en redes una conversación con el atacante colombiano de 23 años acerca del frustrado pase al conjunto boquense.

"Que lindo hubiera sido" , contestó al respecto el jugador de Atlético Nacional . En una época donde los futbolistas deciden donde jugar, suena más que curiosa esa frase.

Así, Hinestroza dejó en claro que las negociaciones con el cuadro de La Ribera finalizaron y que no desembarcará en Brandsen 805 para continua su carrera.

De esta manera, Boca se preparará para un comienzo del Torneo Apertura sin refuerzos, en un año en el que deberán disputar también la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

En tanto, se medirá este domingo en la Bombonera ante Deportivo Riestra en el estreno del campeonato local, pero no podrá contar con las presencias de Miguel Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani, todos ausentes por lesión.

Con todas esas bajas, el director técnico Claudio Úbeda deberá improvisar y definir quién será el delantero centro que vaya de arranque ante el “Malevo”.