Una mujer argentina denunció por abuso sexual a tres jugadores de Alianza Lima

El hecho habría ocurrido en Montevideo, Uruguay. Los jugadores involucrados fueron apretados por barras del club, tras la difusión de la noticia. El club limeño separó a Trauco, Flores, y el ex Boca, Zambrano.

Una mujer argentina de 22 años denunció por abuso sexual a tres jugadores peruanos de Alianza Lima. La denuncia fue en contra de Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, y el ex Boca, Carlos Zambrano y la situación, caratulada como abuso sexual con acceso carnal, se habría dado en Montevideo, Uruguay.

A pesar de que los acontecimientos se habrían dado del otro lado del Río de la Plata, la joven decidió emitir la denuncia en Buenos Aires. En su presentación, explicó los sucesos se dieron luego de que Zambrano la invitara al hotel en el que se encontraban los jugadores, junto a una amiga suya. Allí, en la habitación de los jugadores, compartieron algunas bebidas alcohólicas cuando fue agredida sexualmente por los tres futbolistas.

Luego del suceso, la mujer volvió a Argentina en búsqueda de asistencia médica, en varios centros de salud. Finalmente, en la Clínica San Juan de Dios, en San Isidro, le relató los hechos a profesionales de la salud los hechos denunciados, donde también explicó que conserva aún las prendas que utilizó aquella noche en Montevideo, clave para encontrar evidencia biológica o genética fundamental para el esclarecimiento del caso.

Tras la denuncia, la causa quedó ajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, cuyo titular es el juez Rabbione. El magistrado caratuló la denuncia por abuso sexual con acceso carnal.

La barra de Alianza Lima irrumpió en el entrenamiento del club en búsqueda de los tres jugadores acusados por abuso sexual Paralelamente al comunicado, barras del club limeño ingresaron al predio del club para linchar a los futbolistas acusados. La prensa local difundió videos de la escandalosa visita, en las que se escuchan injurias contra el ex Boca: “Zambrano, la conch... de su madre, le vamos a meter la mano por violín”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/M10Update/status/2014404500539240879&partner=&hide_thread=false Three players of Alianza Lima have been accused of sexual assault — which has led to a confrontation between angry fans and other members of the team.



This could impact Saturday’s friendly vs Inter Miami.



[@FrancoPanizo]



La decisión de Alianza Lima tras la denuncia por abuso contra tres de sus futbolistas Luego de la conmoción por la difusión de la denuncia, el club limeño emitió un comunicado en referencia a Trauco, Peña Flores y Zambrano. "El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno", expresaron al respecto. El texto continúa: "Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad".