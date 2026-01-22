Una mujer argentina de 22 años denunció por abuso sexual a tres jugadores peruanos de Alianza Lima. La denuncia fue en contra de Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, y el ex Boca, Carlos Zambrano y la situación, caratulada como abuso sexual con acceso carnal, se habría dado en Montevideo, Uruguay.
Una mujer argentina denunció por abuso sexual a tres jugadores de Alianza Lima
El hecho habría ocurrido en Montevideo, Uruguay. Los jugadores involucrados fueron apretados por barras del club, tras la difusión de la noticia. El club limeño separó a Trauco, Flores, y el ex Boca, Zambrano.
-
Robinho recibió una reducción de la pena: fue condenado en 2022 por abuso sexual
-
Julio Iglesias se defendió de las acusaciones de abuso sexual y compartió conversaciones privadas con sus denunciantes
A pesar de que los acontecimientos se habrían dado del otro lado del Río de la Plata, la joven decidió emitir la denuncia en Buenos Aires. En su presentación, explicó los sucesos se dieron luego de que Zambrano la invitara al hotel en el que se encontraban los jugadores, junto a una amiga suya. Allí, en la habitación de los jugadores, compartieron algunas bebidas alcohólicas cuando fue agredida sexualmente por los tres futbolistas.
Luego del suceso, la mujer volvió a Argentina en búsqueda de asistencia médica, en varios centros de salud. Finalmente, en la Clínica San Juan de Dios, en San Isidro, le relató los hechos a profesionales de la salud los hechos denunciados, donde también explicó que conserva aún las prendas que utilizó aquella noche en Montevideo, clave para encontrar evidencia biológica o genética fundamental para el esclarecimiento del caso.
Tras la denuncia, la causa quedó ajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, cuyo titular es el juez Rabbione. El magistrado caratuló la denuncia por abuso sexual con acceso carnal.
La barra de Alianza Lima irrumpió en el entrenamiento del club en búsqueda de los tres jugadores acusados por abuso sexual
Paralelamente al comunicado, barras del club limeño ingresaron al predio del club para linchar a los futbolistas acusados. La prensa local difundió videos de la escandalosa visita, en las que se escuchan injurias contra el ex Boca: “Zambrano, la conch... de su madre, le vamos a meter la mano por violín”.
La decisión de Alianza Lima tras la denuncia por abuso contra tres de sus futbolistas
Luego de la conmoción por la difusión de la denuncia, el club limeño emitió un comunicado en referencia a Trauco, Peña Flores y Zambrano.
“El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno“, expresaron al respecto.
El texto continúa: “Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad”.
Dejá tu comentario