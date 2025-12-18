Boca ya tiene abrochado a su primer refuerzo del mercado de pases de cara al 2026. Tras salir campeón del fútbol colombiano con Atlético Nacional, Marino Hinestroza será nuevo jugador del "Xeneize".
Boca cerró a su primer refuerzo del mercado de pases: una figura del fútbol de Colombia
Conocé los detalles del primer refuerzo que cerró Riquelme para el 2026 de un Boca que volverá a jugar la Copa Libertadores.
El extremo derecho colombiano, de 23 años, se despidió de Atlético Nacional con un posteo en redes sociales y dio la señal que faltaba para cerrarse su arribo a la Bombonera.
En las últimas horas, con llamado de Juan Román Riquelme al propio Hinestroza incluido y un emisario del club en Colombia, los clubes se pusieron de acuerdo y está todo dado para que se concrete la transferencia de cara a 2026, donde Boca volverá a la Copa Libertadores luego de dos año sin participar.
Aún no trascendieron los números oficiales de la transferencia, pero se filtró que el "Xeneize" ofreció 6 millones de dólares, contemplando bonos y objetivos por el delantero.
Hinestroza disputó 84 partidos con Atlético Nacional, tras efímeros pasos por Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew. Juega como extremo por derecha y acumula 11 tantos y 14 de asistencias. Sus características son similares a la de sus compatriotas Cetré y Sebastián Villa.
