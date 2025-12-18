SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

18 de diciembre 2025 - 10:52

Boca cerró a su primer refuerzo del mercado de pases: una figura del fútbol de Colombia

Conocé los detalles del primer refuerzo que cerró Riquelme para el 2026 de un Boca que volverá a jugar la Copa Libertadores.

Boca ya tiene abrochado a su primer refuerzo del mercado de pases de cara al 2026. Tras salir campeón del fútbol colombiano con Atlético Nacional, Marino Hinestroza será nuevo jugador del "Xeneize".

El extremo derecho colombiano, de 23 años, se despidió de Atlético Nacional con un posteo en redes sociales y dio la señal que faltaba para cerrarse su arribo a la Bombonera.

En las últimas horas, con llamado de Juan Román Riquelme al propio Hinestroza incluido y un emisario del club en Colombia, los clubes se pusieron de acuerdo y está todo dado para que se concrete la transferencia de cara a 2026, donde Boca volverá a la Copa Libertadores luego de dos año sin participar.

image

Aún no trascendieron los números oficiales de la transferencia, pero se filtró que el "Xeneize" ofreció 6 millones de dólares, contemplando bonos y objetivos por el delantero.

Hinestroza disputó 84 partidos con Atlético Nacional, tras efímeros pasos por Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew. Juega como extremo por derecha y acumula 11 tantos y 14 de asistencias. Sus características son similares a la de sus compatriotas Cetré y Sebastián Villa.

Así juega Marino HInestroza:

