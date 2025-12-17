A pesar del interés de Boca, Miguel Borja está cerca de un equipo de México + Seguir en









En el inicio del mercado de pases, el delantero colombiano sonó fuerte para llegar a Boca, pero tendría negociaciones avanzadas para llegar a un club grande de México.

En los últimos días se hizo muy fuerte el run-run de una posible llegada de Miguel Angel Borja a Boca. Sin embargo, el delantero colombiano que se irá libre de River está más cerca de acordar con un club mexicano.

El periodista mexicano César Caballero detalló que las negociaciones entre el Cruz Azul y el entorno del "Colibrí" avanzan de manera favorable.

“La negociación camina por muy buen camino y está adelantada”, afirmó Caballero durante la emisión, al referirse a los contactos sostenidos entre la directiva de Cruz Azul, encabezada por Iván Alonso, y el representante del futbolista.

Según explicó el periodista, las conversaciones se intensificaron en los últimos días, una vez el equipo regresó de Qatar tras su participación en la Copa Intercontinental, certamen en el que fue eliminado por Flamengo.

“Borja había sido ofrecido desde la semana anterior, pero Cruz Azul estaba concentrado en la Copa Intercontinental y ahora sí comenzó de lleno con la confección de la plantilla”, señaló Caballero, aportando contexto sobre los tiempos de la negociación.

Aunque por ahora no existe un preacuerdo firmado, el delantero aparece como una de las prioridades para reforzar el ataque de cara al Apertura 2026. Borja no continuará en River y quedará como agente libre el próximo 31 de diciembre, una condición contractual que facilita su llegada al fútbol mexicano.