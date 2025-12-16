Leandro Paredes viajó a Roma para reunirse con Paulo Dybala y ¿convencerlo de jugar en Boca? + Seguir en









El capitán de Boca viajó a Italia por cuestiones personales y para reencontrarse con su amigo y excompañero, en medio de los rumores que indican a Dybala como futuro refuerzo del "Xeneize".



En medio de los rumores de la posible llegada de Paulo Dybala a Boca en el 2026, se dio a conocer un detalles que alimentan más los trascendidos. En cuestión, Leandro Paredes viajó a Roma, Italia, y se reencontró con su amigo y excompañero.

Según informó ESPN, Paredes viajó a Italia para resolver algunas cuestiones personales que le habían quedado pendientes en el momento en que llevó a cabo su mudanza a Argentina. Y, de paso, aprovechó para reunirse con Paulo Dybala como parte del operativo seducción.

La posibilidad de que Dybala regrese a la Argentina para vestir la camiseta de Boca toma cada vez más fuerza. Esto se fundamenta en que en julio de 2026 será jugador libre, tras concluir su contrato con la Roma.

El delantero cordobés reconoció en ocasiones ser hincha de Boca y, además, su gran amistad con Paredes lo acercan mucho más al "Xeneize" de cara al año que viene, tras el Mundial. De concretarse su llegada, sería para los octavos de final de la Copa Libertadores.

Como si fuese poco, un detalle que no puede pasar desapercibido es que Dybala será papá por primera vez junto a su pareja Oriana Sabatini y ambos consideran volver al país para criar a su primogénito cerca de su familia.

Sin embargo, que quede libre dentro de seis meses no significa que será un asunto fácil para Boca, ya que tendrá muchos equipos competidores en el mundo que quieran a Dybala, con una billetera mucho más grande. Actualmente, su salario en la Roma es superior al de Paredes. Llegado el caso, tendría que resignar un monto importante de dinero para venir a jugar al país.