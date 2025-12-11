Miguel Borja habló de hipotética posible oferta para jugar en Boca: "No le cierro las puertas" + Seguir en









El delantero Miguel Borja habló de su futuro inmediato tras salir de River por finalización de contrato. ¿Boca podría ser su próximo club?

Tras finalizar su contrato e irse libre de River sin dejar un peso, Miguel Ángel Borja rompió el silencio y en una entrevista dejó abierta la puerta para jugar ¡en Boca!

El delantero está de vacaciones en su Colombia natal y aguarda por ofertas convincentes para el año que viene, con la ilusión de jugar el Mundial 2026, aunque está ausente desde la Copa América anterior.

"Será un año especial, estoy esperando, tengo un par de opciones de ir a Rusia, a Países Bajos y también una opción de ir a Estados Unidos y México. Hay que tomarlo con mucha calma. Los próximos diez días serán claves para tomar una decisión muy sabia", manifestó al respecto sobre su futuro.

Las polémicas declaraciones de Miguel Ángel Borja Sin embargo, luego, en diálogo con ESPN, Bulos le preguntó que haría si lo llama Riquelme. "Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca, pero ahora estoy pensando en disfrutar las vacaciones y en pensar la mejor opción para mi familia. Uno no puede cerrar las puertas o decir, de esta agua no beberé. La puerta de regresar a Argentina quedó abierta", aseguró Borja sin ponerse colorado.

Embed pic.twitter.com/9240herVGg — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 11, 2025 En sus tres años y medio jugando en River, Borja marcó 62 goles en 159 partidos y ganó tres títulos locales. Lo dirigieron Marcelo Gallardo y Martín Demichelis. Con el regreso del "Muñeco" atravesó un 2025 muy flojo.

Como si fuese poco, Borja reveló que tuvo charlas con la dirigencia de Boca luego de la Copa América 2021, en la que Argentina eliminó a Colombia: "Tenía contrato con Palmeiras y ellos decidieron que yo llegara a Junior de Barranquilla, el club del que soy hincha. Tres años después salió lo de River, pero antes tuve acercamiento con el Consejo de Fútbol y no se dio por temas ajenos a lo deportivo", detalló al respecto. ¿Se dará en 2026 el vínculo entre Boca y Borja?