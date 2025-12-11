La mano derecha de Juan Román Riquelme habló sobre el futuro de Claudio Úbeda como DT de Boca + Seguir en









Marcelo Delado, importante dirigente del "Xeneize", se refirió a la continuidad del entrenador de cara a la temporada 2026.

Marcelo Delgado, dirigente de Boca, aseguró que “están evaluando” si Claudio Úbeda, director técnico del ‘Xeneize’, continua en el club de cara a la temporada 2026, luego de la eliminación ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En declaraciones radiales, ‘Chelo’ se refirió a la continuidad del entrenador "azul y oro" y no confirmó su presencia para la siguiente campaña, aunque tampoco admitió que este totalmente descartado.

"Estamos evaluando si Úbeda sigue en el club. Estamos analizando eso, en reuniones permanentes con el presidente. Estamos evaluando todas las cosas, más allá de la continuidad de Claudio: armar la pretemporada, el tema de los refuerzos, chicos que se pueden llegar a ir, vuelven más de 20 jugadores de préstamos... Estamos viendo un montón de cosas", reconoció Delgado.

Si bien todavía no hay nada definido, lo cierto es que la Comisión Directiva de Boca, comandada por Juan Román Riquelme, deberá llevar a cabo una última reunión con el DT para terminar de sentenciar su futuro en el club. En caso de que Úbeda reciba el visto bueno, es probable que se le sume un ayudante de campo.

Por otro lado, Delgado reveló detalles de la conversación que mantuvo con el entrenador, quien tomó el cargo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y logró llevar al equipo a clasificarse a la próxima edición de la Copa Libertadores, respecto al polémico cambio de Exequiel Zeballos por Alan Velasco durante el duelo ante Racing, partido que terminó en derrota por 1-0.

"Con el diario del lunes a veces se sacan conclusiones. Úbeda reconoció que Zeballos estaba cansado", concluyó respaldando la decisión del director técnico, quien fue muy apuntado por el hincha tras la eliminación del campeonato local.