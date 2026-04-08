Boca: cómo fue el primer gol de Leandro Paredes en la Copa Libertadores + Seguir en









El capitán de Boca debutó en el certamen internacional con un gol para Boca, en el debut disputado por el equipo de Ubeda en Chile.

Cómo fue el primer gol de Leandro Paredes en la Copa Libertadores

Boca derrotó a la Universidad Católica de Chile por 2-1 en un encuentro por la primera fecha de la Copa Libertadores 2026, en el que le costó plasmar en el marcador su superioridad en el juego.

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Boca abrió el marcador en su primera llegada de peligro, a los 15 minutos del primer tiempo, cuando el mediocampista Leandro Paredes capturó una pelota suelta al borde del área y sacó un gran remate, que entró bajo y rasante por el palo derecho del arquero Vicente Bernedo.

Para Paredes fue muy especial ya que disputó su primer partido por Copa Libertadores con Boca y además se dio el lujo de marcar un gol.

Embed En ese momento brotó toda la emoción para el volante nacido en San Justo, que durante el festejo se besó repetidamente el escudo xeneize, fue abrazado por muchos de sus compañeros y desató el grito de Claudio Ubeda con su cuerpo técnico, detrás de la línea de cal.

En sus dos períodos en Boca, Paredes acumula 8 goles en 61 partidos por el momento.

“Fueron sensaciones buenas, más allá de que no queríamos sufrir tanto en un partido que creíamos tener controlado, pero lo que sucedió sirve para mejorar y hacer lo mejor posible para lo que viene. Lo hablaba con los chicos: soñaba con jugar este torneo con esta camiseta y lo pude hacer de la mejor manera, así que estoy feliz”, dijo el capitán de Boca tras el partido. Y, luego, dejó un mensaje de esperanza para los hinchas: “Siempre hay que soñar. Somos Boca y tenemos la obligación de competir”.