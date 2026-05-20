Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores tras el polémico empate ante Cruzeiro

El Xeneize igualó 1-1 en un partido marcado por la polémica y quedó obligado a jugarse la clasificación en la última fecha.

Boca Juniors dejó escapar una chance clave y definirá su clasificación en la última fecha.

Boca Juniors empató 1-1 frente a Cruzeiro en La Bombonera y perdió la oportunidad de quedar a un paso de los octavos de final de la Copa Libertadores. El resultado dejó al equipo de Claudio Úbeda obligado a jugarse la clasificación en la última jornada del Grupo D.

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El Xeneize quedó segundo con 7 puntos , aunque todavía puede caer al tercer puesto dependiendo de lo que ocurra entre Universidad Católica y Barcelona SC. Más allá de los otros resultados, el panorama es claro: si Boca le gana a Universidad Católica, avanzará directamente a octavos de final .

El conjunto argentino comenzó mejor y logró abrir el marcador rápidamente. A los 15 minutos, Leandro Paredes metió un pase preciso para Miguel Merentiel, quien definió con claridad para poner el 1-0 y hacer explotar a La Bombonera.

Boca sostuvo la ventaja durante gran parte del encuentro, pero en el segundo tiempo Cruzeiro aprovechó una desatención defensiva y encontró el empate a través de Fágner tras una asistencia de Kaiki Bruno.

El empate frente a Cruzeiro mantuvo abierto el Grupo D de la Copa Libertadores.

Aunque el equipo brasileño quedó con diez jugadores por la expulsión de Gerson, el Xeneize no logró capitalizar la superioridad numérica y terminó dejando escapar dos puntos importantes como local.

El partido además estuvo atravesado por un controvertido arbitraje de Jesús Valenzuela. Uno de los momentos más discutidos ocurrió cuando el VAR anuló un segundo gol de Miguel Merentiel por una infracción previa, decisión que generó una fuerte reacción en jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

También hubo protestas por una mano de Lucas Romero dentro del área que Boca reclamó como penal y que finalmente no fue sancionada por el árbitro venezolano.

Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final

La definición del Grupo D se jugará el jueves 28 de mayo y tendrá clima de final en La Bombonera. Allí, Boca recibirá a Universidad Católica en un duelo directo por la clasificación.

Las cuentas son simples: si Boca gana, clasifica sin depender de ningún otro resultado y avanzará a octavos de final con 10 puntos.

En cambio, si empata o pierde, quedará condicionado por la diferencia de gol y podría terminar tercero, resultado que lo dejaría afuera de la Libertadores y lo enviaría al repechaje de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

ubeda(1) El equipo de Claudio Úbeda quedó obligado a ganar en la última fecha para asegurar su lugar en octavos.

El equipo argentino además cuenta con una ventaja importante: tiene el desempate favorable frente a Universidad Católica por los enfrentamientos directos.

El Grupo D llegará abierto a la última jornada

Tras cinco fechas disputadas, Cruzeiro lidera la zona con 8 puntos, mientras que Boca suma 7. Universidad Católica también tiene 7 unidades, aunque todavía debe disputar su partido ante Barcelona SC.

Por eso, el encuentro entre chilenos y ecuatorianos puede modificar completamente el escenario antes de la última fecha. Si Universidad Católica suma al menos un punto, desplazará momentáneamente a Boca del segundo lugar por diferencia de gol.

El denominado “grupo de la muerte” llegará así totalmente abierto a una definición cargada de tensión.

boca El Xeneize necesita ganar en la última fecha para avanzar sin depender de otros resultados.

Boca arrastra irregularidad y dudas futbolísticas

El equipo dirigido por Claudio Úbeda había comenzado la Copa Libertadores con una gran victoria frente a Universidad Católica en Chile y luego goleó a Barcelona SC en La Bombonera, resultados que lo posicionaron como candidato a quedarse con el grupo.

Sin embargo, las derrotas como visitante ante Cruzeiro y Barcelona complicaron el panorama y dejaron al equipo sin margen de error.

La caída en Brasil además estuvo marcada por la polémica expulsión de Adam Bareiro tras una cuestionada decisión arbitral de Esteban Ostojich, mientras que en Ecuador el Xeneize volvió a sufrir otra roja, esta vez para Santiago Ascacíbar.

La previa del duelo frente a Cruzeiro también estuvo atravesada por la reciente eliminación ante Huracán en el Torneo Apertura, un golpe que volvió a poner bajo la lupa el presente futbolístico del club.