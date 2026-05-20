Conmebol dio a conocer los audio del VAR de Boca-Cruzeiro: qué se dijo sobre el gol anulado y la mano de Lucas Romero

El Xeneize empató de local contra el club brasilero en una jornada plagada de jugadas polémicas. Ahora, el equipo de la ribera deberá ganar en la última fecha para clasificar a los octavos de final.

Boca Juniors igualó 1-1 con Cruzeiro en La Bombonera el pasado martes, en un partido cargado de polémicas arbitrales que influyeron en el resultado final del partido . En este escenario, la Conmebol dio a conocer los audios del VAR sobre las jugadas más discutidas : el gol anulado a Miguel Merentiel y el penal no cobrado sobre el final.

Producto del empate, el Xeneize quedó en el segundo puesto de su grupo, por detrás del conjunto brasilero y con los mismos puntos que Universidad Católica (7) que cuenta con un partido menos. Así, lo más probable es que Boca deba ganar de local en la última fecha contra el cuadro chileno para clasificar a los octavos de final.

El sistema de Árbitro Asistente de Video (VAR, por sus siglas en inglés) estuvo al mando de los colegiados Ángel Arteaga y Marcos Suárez (asistente), ambos provenientes de Venezuela.

En la primera de las polémicas - el gol anulado a Miguel Merentiel - el árbitro decidió cobrar una mano de Miltón Delgado en una acción previa a concretarse el 2-1. “Un atacante de casaca azul bloquea el balón con el brazo, el cual se encontraba en una posición antinatural y ocupando un espacio, configurándose así una infracción por mano sancionable”, dialogó el árbitro venezolano, Jesús Valenzuela.

La otra jugada que despertó las quejas en el mundo Boca ocurrió tan solo dos minutos después del gol anulado, sobre el final del partido. En este caso, el conjunto de Úbeda reclamó un penal a favor a raíz de una mano en el área de Lucas Romero, volante argentino que se desempeña como capitán del Cruzeiro.

“El balón pega en el brazo, que se encontraba en una posición natural como consecuencia de una posición natural como consecuencia de su movimiento corporal y justificable para la acción que realizaba”, detalla el relato del audio que dieron desde la cabina del Var. “Quiere quitar su brazo”, sentencia Arteaga.

Los reclamos de Boca

El cierre caliente del empate de Boca dejó una escena cargada de tensión alrededor del árbitro Jesús Valenzuela. Apenas terminó el partido, varios jugadores del Xeneize fueron directamente a increpar al venezolano por las dos jugadas polémicas que, a su entender, le quitaron la victoria al equipo. El propio entrenador también se acercó a discutir cara a cara con el juez por el desenlace del encuentro.

Según trascendió desde el campo de juego, Valenzuela justificó su decisión asegurando que la acción final había sido “natural”. Esa explicación desató la reacción inmediata de Leandro Paredes, que explotó frente al árbitro. “¿Qué natural? ¿De qué estás hablando? Estás boludeando, andá a verla. Es una vergüenza lo que hiciste", le recriminó el campeón del mundo, visiblemente furioso.

El arbitraje quedó en el centro de la polémica durante gran parte del encuentro y la jugada final terminó de encender los reclamos del lado argentino. Para Boca, el VAR debió intervenir y llamar al juez principal para revisar la acción.

Ya más calmo, Paredes también cuestionó el criterio arbitral en declaraciones posteriores al partido. “Fuimos superiores, la vara no es la misma para los dos lados, lo vivimos en Brasil. Esa es la más clara de todas (la última) es muy raro que ni siquiera la vaya a ver, después podés decir si es intencional o no. No es la primera vez que pasa, en Cruzeiro nos echaron a Bareiro cuando ni siquiera fue falta. Hay que pensar en el partido que viene, y si lo hacemos de la mejor manera, clasificaremos”.

Úbeda, por su parte, también apuntó con dureza contra la actuación de la terna arbitral y el VAR durante la conferencia de prensa. “La postura que tuvo el árbitro fue totalmente perjudicial hacia nosotros, más que nada en la última jugada, que no debería haber terminado el partido como lo terminó”, sostuvo el DT.

“El árbitro no tiene dónde agarrarse, con total respeto hacia la terna arbitral y el VAR. Cuando hay situaciones tan claras como la de ese penal tenemos que decirlas”, agregó el entrenador, que además reclamó que exista “premio y castigo” para los árbitros, del mismo modo que sucede con futbolistas y técnicos.

Con una fecha por disputarse en la fase de grupos y a la espera del cruce entre Universidad Católica y Barcelona de Ecuador, Boca quedó obligado a ganar el próximo jueves 28 frente al conjunto chileno para asegurar su clasificación, al menos como segundo de la zona.