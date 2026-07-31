Boca definió a qué estadio mudaría su localía por el deterioro de la Bombonera + Agregar ámbito en









La dirigencia de Boca planea mudar su localía para preservar el estado del campo de juego de la Bombonera. Conocé los detalles.

Boca definió a qué estadio mudaría su localía por el deterioro de la Bombonera

A pocos días del duelo frente a Estudiantes de La Plata, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, Boca habría tomado la decisión de mudar su localía al Estadio Tomás Adolfo Ducó para sus próximos dos partidos, debido al estado del campo de juego de la Bombonera.

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Para colmo, el pronóstico de lluvias para estos días mantenía en alerta a la dirigencia, impulsando más la decisión de irse de la Bombonera. "El estadio que pica en punta es el de Huracán. Boca jugaría contra Estudiantes y Vélez en el Palacio Ducó", señaló en ESPN el cronista Emiliano Raddi, quien agregó que desde el "Xeneize" también contactaron a Lanús y a Vélez -en este caso, para el primer partido-, decantándose finalmente por la cancha ubicada en Parque Patricios.

El sector más comprometido de la Bombonera es el ubicado frente a los palcos preferenciales, una zona que fue resembrada durante el receso y que ya mostró problemas en el partido ante O'Higgins por la Sudamericana.

El Estadio de Huracán, uno de los principales candidatos para que Boca haga de local. Allí el césped se levantó en varias oportunidades, varios futbolistas se resbalaron y hasta Leandro Paredes evidenció su fastidio porque la pelota picaba de manera irregular.

Qué partidos no jugaría Boca en la Bombonera por el estado del césped: El "Xeneize" tendrá dos partidos consecutivos como local: miércoles 5 contra Estudiantes y domingo 9 frente a Vélez. El temor es que el terreno de juego se deteriore aún más, comprometiendo el resto del semestre.

Así, Boca volvería a la Bombonera entre el martes 11 y el jueves 13 de agosto, cuando reciba a Deportivo Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La última vez que Boca hizo de local en otro estadio No sería la primera vez que Boca debe hacer de local en otro estadio por problemas en el campo de juego. La situación más reciente ocurrió en febrero de 2024, cuando recibió a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro debido a una problemática muy similar con el césped. Aquel encuentro terminó 1-1, con goles de Miguel Merentiel para el Xeneize y de José Mauri para el conjunto de Junín.