Boca: Diego Martínez desafectó a Juan Ramirez y no jugará contra Belgrano

El entrenador de Boca, Diego Martínez, tomó la decisión de apartar a Juan Ramirez del plantel profesional. No fue convocado y no viajó a Córdoba para jugar el próximo partido de la Liga Profesional ante Belgrano, y todo indica que no volverá a vestir la camiseta azul y amarilla.