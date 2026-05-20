Demoraron a un hincha de Cruzeiro por romper billetes argentinos en la Bombonera

El simpatizante visitante fue sancionado tras provocar a la hinchada de Boca en el empate 1-1 por la quinta fecha del Grupo D.

Un hincha de Cruzeiro fue demorado en la Bombonera durante el partido ante Boca por la Copa Libertadores tras protagonizar una provocación contra la parcialidad local. El episodio ocurrió en el empate 1-1 por la quinta fecha del Grupo D y derivó en la intervención de la Policía de la Ciudad.

Según informaron las autoridades porteñas, el simpatizante fue detectado mientras rompía billetes argentinos frente a los hinchas de Boca , en un claro gesto de incitación. “Cero tolerancia a las provocaciones en el fútbol” , señalaron desde la Policía en redes sociales.

En ese sentido, detallaron el accionar: “Detectamos a un hincha visitante rompiendo billetes argentinos frente a la parcialidad local. Actuamos rápido, lo demoramos a la salida y le labramos un acta por infracción al Código Contravencional” , explicaron.

Además, remarcaron que el objetivo es garantizar la convivencia en los estadios: “Trabajamos todos los días para que disfrutes del fútbol en paz y sin provocaciones” , agregaron.

CERO TOLERANCIA A LAS PROVOCACIONES EN EL FÚTBOL Anoche, en el operativo del partido Boca-Cruzeiro, detectamos a un hincha visitante rompiendo billetes argentinos frente a la parcialidad local. pic.twitter.com/1Ef98kPfnk

El episodio se da en un contexto reciente de tensión entre ambas hinchadas. Semanas atrás, un simpatizante de Boca fue detenido en Brasil tras ser acusado de realizar gestos racistas durante el encuentro disputado en Belo Horizonte.

En ese caso, el hincha argentino —identificado como Nahuel Jeremías Maldonado, de 29 años— permanece bajo custodia, ya que en Brasil este tipo de conductas están tipificadas como injuria racial, un delito imprescriptible que no admite libertad bajo fianza.

Según la investigación, el fanático había realizado “provocaciones” con gestos vinculados al color de piel, incluyendo la imitación de un “mono”, lo que motivó su detención tras la denuncia de un guardia de seguridad.

Boca igualó 1-1 contra Cruzeiro en partido plagado de polémicas y se juega todo en la última fecha

Boca Juniors i gualó por 1-1 ante Cruzeiro en un partido repleto de polémicas por el grupo D de la Copa Libertadores. Con este resultado, el equipo conducido por Claudio Úbeda dejó pasar una chance inmejorable para acomodarse en la zona y estiró el misterio de la clasificación a la última fecha.

Con este empate, el panorama en el grupo quedó al rojo vivo. El equipo brasilero se mantiene en lo más alto de la tabla con 8 unidades, mientras que el Xeneize queda momentáneamente como escolta con 7 puntos, a la espera de lo que suceda el jueves entre Universidad Católica y Barcelona de Ecuador.

La única certeza para Boca es que, a pesar del trago amargo, sigue dependiendo de sí mismo: deberá ganarle a los chilenos en la última jornada para sellar su boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores.