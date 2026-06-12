Boca Juniors aprobó un presupuesto histórico y superavitario enfocado en la ampliación de la Bombonera + Agregar ámbito en









El “Xeneize” logró consolidar un esquema superavitario aun contemplando los importantes desembolsos destinados a la primera etapa de la ampliación de su estadio.

Boca aprobó un presupuesto histórico y superavitario enfocado en la ampliación de la Bombonera

La Asamblea de Representantes del Boca, congregada en las instalaciones del renovado Salón Filiberto, aprobó por amplia mayoría el nuevo presupuesto económico y financiero de la institución para el ejercicio que entrará en vigencia el próximo 1 de julio de este año y se extenderá hasta el 30 de junio de 2027.

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En medio de un contexto macroeconómico nacional signado por la contracción de los mercados, la entidad de la Ribera logró consolidar un esquema contable que, aun contemplando los importantes desembolsos destinados a la primera etapa de la ampliación de su estadio, mantiene una proyección superavitaria.

El plan financiero aprobado estima una previsión global de ingresos de $239.392.104.000, un número que ratifica el carácter autosustentable del club y la solidez de sus arcas operativas.

Para el período venidero, las partidas presupuestarias contemplan una cifra histórica destinada exclusivamente a inversiones de infraestructura que alcanza los $41.767.058.000, los cuales se distribuirán de manera estratégica entre el predio de Ezeiza, el complejo de Casa Amarilla y el estadio principal.

Ampliación de la Bombonera De acuerdo con el desglose del plan de obras aprobado por los representantes, la mayor parte de esos fondos se volcará al inicio de la etapa 1 del Plan Integral de Ampliación y Mejoras de la Bombonera, demandando una inversión inicial de $19.606.500.000.

Por otra parte, se asignó una suma de $12.325.200.000 para el desarrollo de nuevas obras edilicias en los terrenos de Casa Amarilla, donde se destaca principalmente la futura construcción de un microestadio cubierto dedicado al deporte amateur, resolviendo así una demanda histórica de las disciplinas formativas del club. Finalmente, la reestructuración y modernización patrimonial completará sus partidas principales con el desembolso de $7.016.640.000 en el Predio de Ezeiza. Estos recursos estarán orientados de forma específica a la edificación de un hotel propio para la concentración de las divisiones de Reserva, además de la remodelación de los vestuarios de fútbol y otras mejoras funcionales en el centro de entrenamiento. Con este aval formal de la asamblea ordinaria, Boca encara el nuevo ciclo anual con un rumbo administrativo definido, priorizando el crecimiento patrimonial y edilicio sin descuidar el equilibrio financiero elemental.