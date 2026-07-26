Independiente venció a Estudiantes y arrancó el Clausura con el pie derecho + Agregar ámbito en









El Rojo se impuso en el Estadio UNO con goles de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. El equipo de Gustavo Quinteros aprovechó los errores defensivos del Pincha y sumó sus primeros tres puntos en la Zona A del torneo.

Independiente venció 2-0 a Estudiantes y arrancó el Clausura con el pie derecho.

Independiente debutó con el pie derecho en el Torneo Clausura. El Rojo derrotó 2-0 a Estudiantes en el Estadio UNO, con goles de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel y un penal atajado por Rodrigo Rey a Guido Carrillo.

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En un partido correspondiente a la primera fecha de la Zona A del campeonato, el equipo de Gustavo Quinteros aprovechó las desatenciones defensivas del Pincha para imponerse en una ráfaga en el segundo tiempo. De esta manera, el Rojo comenzó con una victoria para sumar de a tres y posicionarse momentáneamente como puntero.

El próximo encuentro de Independiente será ante Newell's Old Boys en el Libertadores de América el jueves 30 de julio desde las 19.15. Por su parte, Estudiantes recibirá a Defensa y Justicia el sábado 1 de agosto desde las 18.

Independiente golpeó en el complemento y derrotó a Estudiantes en el debut La primera mitad fue cerrada y equilibrada, con mucha disputa en el mediocampo y escasas situaciones de gol. Estudiantes e Independiente se repartieron la posesión, pero ninguno logró imponer condiciones y se fueron al descanso con el marcador en blanco.

Los de Avellaneda encontraron la diferencia recién en el complemento. El Rojo abrió el marcador a los 31 minutos del segundo tiempo. En un tiro libre desde la izquierda, Santiago Montiel envió un preciso centro y Gabriel Ávalos apareció en el área para anticiparse a los defensores y marcar el 1-0, desatando el festejo.

La reacción del Pincha llegó rápidamente. Apenas dos minutos después, el árbitro Pablo Dóvalo sancionó penal por una infracción sobre Brian Aguirre. Sin embargo, Guido Carrillo no pudo aprovechar la oportunidad y desperdició su remate desde los doce pasos, manteniendo la ventaja para el conjunto local. El golpe terminó siendo decisivo. A los 37 minutos del complemento, Estudiantes cometió un error en la salida y Montiel no perdonó: recuperó la pelota y definió para establecer el 2-0 definitivo. De esta manera, Independiente comenzó el certamen con tres puntos importantes y dejó una buena imagen ante el Pincha. Las formaciones de Independiente y Estudiantes Independiente: Rodrigo Rey, Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala, Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo, Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros. Estudiantes: Fernando Muslera, Eric Meza, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Tomás Palacios, Mikel Amondarain, Lucas Piovi, Alexis Castro, Tiago Palacios, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

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