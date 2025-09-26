Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, sigue internado en la Clínica Fleni y se ausentó por tercer día consecutivo de la práctica del equipo.
Boca: Miguel Ángel Russo sigue hospitalizado y no dirigiría contra Defensa y Justicia
Tras ausentarse a los últimos entrenamientos por controles médicos, el entrenador del "Xeneize" no estaría en el banco de suplentes el sábado en Florencio Varela.
-
Preocupa la salud de Miguel Ángel Russo: sigue internado y Úbeda lo reemplazó en la práctica de Boca
-
Russo volvió a faltar al entrenamiento de Boca por controles médicos: pasará la noche internado
Por lo tanto, a esta altura, todo indicaría que el DT de 69 años no podrá estar presente este sábado en Florencio Varela para el partido que Boca jugará contra Defensa y Justicia.
En ese sentido, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez encabezan la última práctica del "Xeneize" en Ezeiza antes de disputar la fecha 10 del Torneo Clausura. El primero de ellos será el DT del equipo este sábado.
Cabe recordar que los jugadores Cavani, Palacios y Zeballos se encuentran lesionados y no estarán en el partido ante el "Halcón".
Dejá tu comentario