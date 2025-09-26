Boca: Miguel Ángel Russo sigue hospitalizado y no dirigiría contra Defensa y Justicia







Tras ausentarse a los últimos entrenamientos por controles médicos, el entrenador del "Xeneize" no estaría en el banco de suplentes el sábado en Florencio Varela.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, sigue internado en la Clínica Fleni y se ausentó por tercer día consecutivo de la práctica del equipo.

Por lo tanto, a esta altura, todo indicaría que el DT de 69 años no podrá estar presente este sábado en Florencio Varela para el partido que Boca jugará contra Defensa y Justicia.

En ese sentido, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez encabezan la última práctica del "Xeneize" en Ezeiza antes de disputar la fecha 10 del Torneo Clausura. El primero de ellos será el DT del equipo este sábado.

Cabe recordar que los jugadores Cavani, Palacios y Zeballos se encuentran lesionados y no estarán en el partido ante el "Halcón".