Carlos Sainz padre elogió a Franco Colapinto y le dejó un mensaje clave para su futuro en la Fórmula 1

El bicampeón mundial de rally opinó sobre el desempeño y la incertidumbre sobre el piloto argentino, y dio un mensaje de aliento.

Carlos Sainz padre, bicampeón mundial de rally y figura destacada en el automovilismo, compartió su opinión sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 . El piloto argentino enfrenta un momento decisivo en su carrera, con la definición de Alpine sobre su continuidad para la temporada 2026 . La escudería anunciará su decisión antes de noviembre, según confirmó Flavio Briatore, asesor deportivo del equipo.

Sainz, con amplia experiencia, destacó las cualidades de Colapinto y le brindó consejos para manejar la presión en la máxima categoría. El español, actual competidor en el Mundial de Rally Raid, resaltó la importancia de mantener el enfoque en el rendimiento y evitar distracciones externas.

Carlos Sainz padre analizó el presente de Colapinto en diálogo con Abriendo Pista. El ex piloto subrayó que la Fórmula 1 genera gran exposición mediática y ruidos externos que pueden afectar el desempeño. "En la Fórmula 1 uno tiene mucha exposición, mucho ruido”, aclaró.

El español expresó confianza en el potencial del argentino: "Si lo hace bien, es un gran piloto, tendrá su lugar en la Fórmula 1" . Este respaldo llega en un momento clave, cuando Colapinto demuestra una adaptación progresiva al Alpine A525, aunque con desafíos en la obtención de puntos. Su actuación en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde mostró ritmo competitivo antes del incidente con Alexander Albon, refleja su evolución en la categoría.

El consejo de Carlos Sainz padre para Franco Colapinto en la Fórmula 1

El mensaje de Sainz padre trasciende lo técnico y se enfoca en la gestión emocional dentro de un entorno altamente competitivo. Con 63 años y una carrera que incluye dos títulos mundiales de rally y cuatro victorias en el Dakar, el español comprende los desafíos del automovilismo de élite.

Su consejo para Colapinto se centra en priorizar el trabajo en pista y reducir el impacto de los factores externos. "Él tiene que centrarse en lo suyo y hacer su trabajo lo mejor posible", repitió. Esta filosofía refleja su propia experiencia, donde la constancia y el enfoque en el rendimiento fueron fundamentales para su éxito. Sainz también identificó el principal obstáculo para el crecimiento de Colapinto: "El problema es la política".

Sainz también destacó que Colapinto ya iguala el nivel de Pierre Gasly en los últimos Grandes Premios. Esta evolución positiva refuerza las posibilidades del argentino de consolidarse en la Fórmula 1, siempre que mantenga la concentración en su desarrollo profesional y evite distraerse con los aspectos políticos del deporte.