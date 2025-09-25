El DT xeneize, Miguel Ángel Russo, continúa bajo observación médica en el Fleni y no pudo dirigir los entrenamientos; su cuerpo técnico tomó las riendas.

El DT de Boca sigue sin el alta médica y todo indica que su ayudante, Claudio Úbeda dirigirá al equipo la próxima fecha.

Miguel Ángel Russo , de 69 años, debió apartarse nuevamente de las prácticas del plantel, lo que derivó en que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez se hicieran cargo de los entrenamientos en el predio de Ezeiza. La situación no es menor: Russo había vuelto a dirigir apenas un día después de sufrir un episodio de deshidratación , pero un nuevo control médico arrojó resultados que obligaron a los especialistas a dejarlo en observación.

Desde la dirigencia hasta los hinchas, todos coinciden en que la prioridad absoluta es la recuperación del entrenador. En Boca nadie quiere arriesgar nada y, aunque hay cautela en las declaraciones oficiales, lo cierto es que cada hora de internación genera más interrogantes. En efecto,esa incertidumbre se siente fuerte en la previa del duelo clave ante Defensa y Justicia , partido en el que todavía no está confirmado si podrá sentarse en el banco de suplentes.

Uno de los últimos contactos públicos de Russo con los micrófonos había sido tras el empate frente a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito. Allí, el técnico respondió con firmeza a los rumores sobre su estado físico: “Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías, me entran por un oído y salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no ”.

A pesar de todo, Russo no se había perdido ningún compromiso oficial desde su regreso a Boca a mediados de este año. Estuvo presente en la Bombonera durante el empate con Central Córdoba y también dirigió al equipo en la Copa Argentina y en el Mundial de Clubes en Estados Unidos. El mensaje que quiso dejar fue claro: mientras los médicos lo habiliten, él seguirá al frente del grupo .

En lo deportivo, Úbeda ya delineó un posible once que repetiría la base del último encuentro: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes, Palacios; Merentiel y Giménez. La idea es darle continuidad al equipo, a la espera de que se defina si Russo podrá estar o no en el banco el próximo sábado en Florencio Varela.

russo

La internación previa y los antecedentes que preocupan

La historia clínica de Russo explica parte de la inquietud. En 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia, le diagnosticaron cáncer de próstata. En ese entonces, llevó adelante el tratamiento sin dejar de trabajar y terminó consagrándose campeón, una muestra de su fortaleza personal. Más cerca en el tiempo, debió atravesar una infección urinaria, que lo mantuvo en observación durante varios días.

Esta vez, el primer episodio se dio el lunes pasado durante un control de rutina, cuando se detectó un cuadro de deshidratación. Desde entonces, los médicos optaron por mantenerlo internado para estabilizarlo y realizar estudios más exhaustivos. Según trascendió, se espera que pueda recibir el alta en las próximas horas, aunque nadie se anima a confirmarlo.

Las palabras del propio Russo en una entrevista reciente dan contexto: “Cuando supe que tenía la enfermedad, confié en los médicos, en la gente que me ayuda. Siempre me dicen la verdad y yo sigo adelante”.