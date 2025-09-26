Licitación: Economía busca refinanciar $5,6 billones en el cierre de la semana con una oferta a exportadores







El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, incluyó más opciones de bonos dólar linked con vencimientos dentro de este año para captar posible demanda de cobertura de las cerealeras que liquiden dólares

Economía busca seducir a cerealeras con bonos para cobertura cambiaria. Mariano Fuchila

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, buscará este viernes resolver el refinanciamiento de vencimientos en pesos por $5,6 billones con una oferta de títulos capitalizables con vencimiento en 2026 y la inclusión de última hora de bonos dólar linked, con los cuales espera captar la mayor demanda de cobertura que pudiera surgir de las cerealeras que están liquidando exportaciones.

En el mercado señalan que es muy probable que se vea una demanda de Bonos Dólar Linked en la licitación de esta jornada.

Señalan que es muy probable que compren los exportadores de granos que tuvieron que vender dólares y les dieron pesos ya que con esos nuevos instrumentos tienen para planificar mejor financieramente sus flujos.

Quirno incluyó el jueves tres nuevos bonos atados al dólar en la oferta para la licitación. Se trata de tres bonos al 31 de octubre (D31O5), al 28 de noviembre (D28N5) y al 15 de diciembre (TZVD5).

Estos se suman a los títulos capitalizables anunciados este miércoles:

Al 28 de noviembre (S28N5)

Al 30 de enero (T30E6)

Al 30 de abril (S30A6)

Al 15 de enero de 2027 (T15E7) Dólar Linked Al 30 de abril (D30A6). En la oferta original había quedado solo la Lecap al 28 de noviembre como opción de mas corto plazo. El resto de la oferta era de bonos cuyo vencimiento ya en 2026. De ese modo, el gobierno se encamina a cerrar septiembre en medio de un clima de mayor tranquilidad financiera con baja de tasas de interés. En el primer llamado del mes el Gobierno logró renovar $6,6 billones con un nivel de rollover del 90% . Para este llamado el mercado espera que se llegue al 100%

