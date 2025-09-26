Cuándo juegan Racing vs. Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores







La “Academia” enfrentará al “Mengao”, mano a mano por un lugar en la final del certamen continental.

Cuándo juegan Racing vs. Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores

Racing y Flamengo chocarán en semifinales de la Copa Libertadores 2025, por un lugar en la final del certamen continental.

La “Academia”, uno de los máximos candidatos, logró una épica clasificación a cuartos de final revirtiendo de manera agónica la serie con Peñarol en el Cilindro; y luego tachó con dos triunfos a Vélez.

En tanto, el “Mengao”, de floja fase de grupos, sufrió en cuartos de final ante Estudiantes, al que pudo eliminarlo en La Plata y por penales.

Cuándo se juega Racing vs. Flamengo Si bien falta que Conmebol oficialice las fechas concretas de cada cruce de semifinales, el calendario establece que la acción de esta instancia inicie en la semana del 22 de octubre.

La serie iniciará en Río de Janeiro, ya que Flemengo fue segundo de grupo, y se definirá en Avellaneda.

Calendario de la Copa Libertadores 2025 Semifinales: entre 22 y 29 de octubre.

Final: el 29 de noviembre a partido único sin sede confirmada.