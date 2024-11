Boca se vuelve a ilusionar con James Rodríguez: "Sería un sueño"

"¿Quién no va a querer a James en su equipo? Con lo que hizo en la Copa Am érica y lo que ratifica en la Selección, sería un sueño. Pero no deja de ser eso" , manifestó 'Chicho'.

La selección de Colombia se entrenó en el predio de Boca, en Ezeiza, previo al duelo del próximo viernes ante Uruguay, válido por la decimo primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

A su vez, el exmediocampista aclaró que mantiene contacto frecuentemente con su compatriota y trató de seducirlo en varias ocasiones para que llegue a Brandsen 805.

"Ayer lo apreté un poquito diciéndole que se ponga la 10 una vez. En las redes me escribían que por qué no lo secuestraba en el predio y yo tenía ganas de dejarlo acá, pero sé que hay dos compromisos importantes ante Uruguay y Ecuador", sentenció entre risas.

Además, continuó mencionando la lista de jugadores colombianos que le gustaría que vistan la camiseta azul y oro.

"Si a mí me dieran a elegir, yo traería a Lerma porque es un jugador muy completo. Me encantaría tener un jugador como él en Boca. También a Arias, que lo enfrentamos con Fluminense, pero seguro está a un paso de Europa", afirmó Serna.

No obstante, la posibilidad de que James Rodríguez llegue al elenco de La Ribera no sería tan descabellada, dado que en su actual club no cuenta con demasiado rodaje, por lo que el 10 de los cafeteros no vería con malos ojos un posible cambio de aires.

"Daría todo para que James se pusiera la camiseta de Boca. Siempre puede existir una posibilidad con los buenos jugadores. No quiero decir que pudo haberse dado una con él. No me meto ahí, pero es mucho más fácil llevar a uno que juega en Brasil. Es muy difícil, a menos que sea por convicción o deseo. Porque competir se hace imposible para nosotros", concluyó el miembro del Consejo de Fútbol.