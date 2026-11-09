Boca va por cinco títulos en 2026: el calendario y los partidos decisivos que le quedan

Tras conquistar el campeonato de Liga en una definición agónica, el Xeneize mantiene intacta la ilusión de cerrar una temporada histórica. Se vienen compromisos determinantes en el plano nacional e internacional.

Boca Juniors atraviesa uno de los momentos más importantes de la temporada y todavía tiene por delante varios desafíos que podrían convertir al 2026 en un año inolvidable. Después de consagrarse campeón de Liga gracias a un gol sobre el final del ecuatoriano Enner Valencia , el equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena apunta a conseguir otros cuatro títulos.

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Con Leandro Paredes como capitán y referente , el conjunto de la Ribera se prepara para afrontar una seguidilla de encuentros decisivos en distintas competencias. La posibilidad de alcanzar una inédita quíntuple corona mantiene la expectativa entre los hinchas, aunque el camino presenta obstáculos importantes.

El primer compromiso será el sábado 14 de noviembre, a las 19 , cuando Boca se mida con Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza , por las semifinales de la Copa Argentina. Si consigue avanzar, disputará el encuentro por el título frente a Platense , que obtuvo su clasificación luego de superar por penales a Atlético Tucumán.

Sin demasiado margen para recuperarse, el plantel tendrá que concentrarse en otro de los grandes objetivos de la temporada: volver a conquistar un trofeo internacional después de varios años.

El 21 de noviembre , Boca afrontará uno de los partidos más trascendentes del año cuando se enfrente con Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana . El conjunto argentino buscará terminar con una sequía de 18 años sin consagraciones internacionales y sumar una nueva estrella a su historia.

Una vez concluida su participación continental, el equipo de Arruabarrena deberá volver a enfocarse en el fútbol local. En los octavos de final del Torneo Clausura tendrá como rival a Independiente Rivadavia de Mendoza, en un encuentro que se disputará en La Bombonera.

Una vez concluida su participación continental, el equipo de Arruabarrena deberá volver a enfocarse en el fútbol local. En los octavos de final del Torneo Clausura tendrá como rival a Independiente Rivadavia de Mendoza, en un encuentro que se disputará en La Bombonera. Fotobaires

La conquista del Clausura no solamente representaría otro título, sino que también le permitiría acceder al Trofeo de Campeones, competencia que podría darle la oportunidad de alcanzar la quinta consagración del año.

De esta manera, Boca mantiene abiertas sus posibilidades en cuatro frentes, aunque deberá superar una exigente sucesión de partidos para concretar su ambicioso objetivo.

Así está Boca en la búsqueda de los cinco títulos:

Campeonato de Liga: campeón tras la definición del domingo.

Copa Argentina: semifinal frente a Banfield, el 14 de noviembre.

Copa Sudamericana: final ante Atlético Mineiro, el 21 de noviembre.

Torneo Clausura: octavos de final contra Independiente Rivadavia.

Trofeo de Campeones: podría disputarlo si conquista el Torneo Clausura.

Con un título asegurado y otros cuatro todavía en juego, Boca afronta semanas decisivas para intentar cerrar 2026 con una campaña histórica.