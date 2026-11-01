Rodolfo D'Onofrio cuestionó el arbitraje en el Superclásico: "Qué ladrones que son" + Agregar ámbito en









El expresidente de River cuestionó con dureza la decisión arbitral que dejó al equipo de Leonardo Ponzio con diez jugadores a los nueve minutos del primer tiempo. Además, recordó una polémica jugada del clásico anterior.

Rodolfo D'Onofrio explotó tras la expulsión de Martínez Quarta en el Superclásico: "Qué ladrones que son". AS

Rodolfo D’Onofrio, expresidente de River, manifestó su indignación tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el comienzo del Superclásico ante Boca. A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, el exdirigente apuntó contra el arbitraje y cuestionó la intervención del VAR en la jugada que dejó al Millonario con un jugador menos.

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“Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. ¡El fútbol argentino no se merece esto!”, escribió D’Onofrio en la red social.

Que ladrones que son,

Un dia todos van a recibir la sancion que les corresponde.

El futbol argentino no se merece esto.!!!! — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) November 1, 2026 Luego, el expresidente de River recordó una de las acciones más discutidas del último enfrentamiento entre ambos equipos, cuando el conjunto de Núñez reclamó un penal sobre Lucas Martínez Quarta en la última jugada del partido, tras un contacto de Lautaro Blanco.

“¿Se acuerdan en la cancha de River, si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamó? Podrá ser lo que quieran, pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza”, agregó.

Se acuerdan en la cancha de River ,.

si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el Var ni llamo.

Podra ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos

No me puedo quedar callado .

Es una verguenza. — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) November 1, 2026 Sin embargo, sus cuestionamientos no terminaron allí. En otra publicación, D’Onofrio apuntó contra dos decisiones arbitrales más que, desde su perspectiva, perjudicaron a River: un posible penal sobre Otamendi y una tarjeta amarilla que reclamó para Leandro Paredes.

“¿Siguen creyendo que no nos roban? Si el VAR llamaba había un penal a Otamendi y una amarilla más para Paredes. No me callo más, es una vergüenza el fútbol argentino. ¡Perder es parte del deporte, que te roben basta!”, escribió. Cómo fue la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico La jugada que desató el enojo de D’Onofrio ocurrió a los nueve minutos del primer tiempo. Santiago Ascacíbar lanzó un pase al espacio para Miguel Merentiel, que se disponía a quedar mano a mano con el arquero de River. Martínez Quarta intentó detener el avance del delantero uruguayo, pero terminó derribándolo cuando este se encaminaba hacia el área. En primera instancia, el árbitro Nicolás Ramírez dejó seguir la acción, aunque rápidamente recibió el llamado desde la cabina del VAR. Tras acercarse a la pantalla para revisar la jugada, el juez determinó que correspondía la tarjeta roja. La decisión se fundamentó en que Merentiel tenía una oportunidad manifiesta de gol y no había otro defensor de River con posibilidades reales de intervenir.