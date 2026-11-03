UPCN afianzó su protagoniamo en el primer tour disputado en Monteros sin ceder sets + Agregar ámbito en









Con tres partidos, tres triunfos, nueve sets a favor y ni uno en contra, el equipo sanjuanino de voley cerró el Tour 1 de la Superliga Argentina de Vóleibol 2026/27 con puntaje ideal dejando claro que vino a defender la corona.

El equipo de UPCN tuvo un gran comienzo en el Tour 1 de la Superliga de Voley al ganar los tres partidos que disputó en Tucumán. UPCN Voley

En el Polideportivo Municipal tucumano, UPCN venció a Ferro, San Lorenzo y Sonder, siempre en sets corridos, y vuelve a San Juan con los nueve puntos en la mochila luego de disputarse el Tour 1 de la Superliga Argentina de Voley. Por su parte, Ciudad de Buenos Aires -su perseguidor histórico- se quedó con los dos partidos ante los equipos del Superclásico. Primero venció a Boca 3 a 0 y luego le costó ante River, pero se quedó con el juego por 3 a 2.

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El estreno ante Ferro Carril Oeste tuvo un primer set de dientes apretados. UPCN cerró 26-24 y a partir de ahí soltó la mano: 25-13 y 25-15 para el 3-0 final. León Meier fue el goleador con 12 puntos (8 de ataque y 4 bloqueos).

Ante San Lorenzo, la receta fue presión desde el saque y un bloqueo que fue un paredón. Sin sobresaltos, UPCN controló el partido de punta a punta. Meier volvió a ser el máximo anotador con 13 puntos, bien escoltado por los centrales Imanol Salazar (8) y Pablo Crer (7).

UPCN San Juan tuvo un gran comienzo en el Tour 1 de la Superliga de Voley ganando los tres partidos disputados en Monteros, Tucumán. UPCN Voley El broche llegó ante Sonder, con un equipo que jugó de memoria. Imanol Salazar fue la figura y el goleador con 14 puntos (8 de ataque y 6 bloqueos), y la ofensiva se repartió con generosidad: Matheus Alejandro sumó 9, Meier y Petar Premovic 8 cada uno y Alejandro Toro 7.

Ciudad, su eterno perseguidor también arrancó como se esperaba y se volvió de Tucumán con tre victorias. En el debut le tocó enfrentar a los dos del Superclásico del fútbol. Primero le ganó a Boca 3-0 (26-24, 25-19 y 25-19), y al día siguiente se quedó con un partidazo ante River por 3-2. Posteriormente, cerró con un 3-0 ante San Lorenzo (27-25, 26-24 y 25-19).

Boca, también arrancó junto con River con buen nivel en el Tour 1 con un golpe: Si bien cayó 3-0 ante Ciudad en el partido inaugural sostuvo el partido con Luciano Coto siempre encendido, con 13 puntos y 5 aces y después se acomodó ganando ante Vélez por 3-0 (25-17, 25-21 y 25-17). Finalmente, cerró con otro 3-0 ante Ferro (25-20, 25-23 y 26-24) y de esta forma se acomoda con seis puntos, tercero en la tabla, detrás de UPCN y de Ciudad. Lo mismo pasó con River. El conjunto de Lucas Pandolfi abrió el Tour con un 3-0 ante Waiwen (25-18, 25-20 y 30-28). Después le dio pelea a Ciudad donde capturó 2 sets y supo levantarse en el {ultijo partido con otra victoria en tie-break, 3-2 ante el local, Monteros. El resto de la fecha destacó a Waiwen de Comodoro Rivadavia, que dirige Lisandro Luppo, que también pudo reaccionar luego de su derrota con el millonario y le ganó 3-0 a Vélez (25-20, 25-19 y 25-20), con Marcos Richard como goleador con 14 puntos, y un 3 a 1 ante Sonder Rosario (25-16, 23-25, 30-28 y 25-23), en un partido de mucho ida y vuelta. Dos triunfos al hilo para meterse en la parte alta de la tabla. Los resultados de la fecha completa – 1er Tour en Monteros – Tucumán:Ciudad 3 – Boca 0 (26-24, 25-19, 25-19); River 3 – Waiwen 0 (25-18, 25-20, 30-28); UPCN 3 – Ferro 0 (26-24, 25-13, 25-15); Vélez 3 – Monteros 0 (25-23, 25-19, 25-21); Sonder 3 – San Lorenzo 1 (25-19, 25-23, 16-25, 25-22); Waiwen 3 – Vélez 0 (25-20, 25-19, 25-20); Ciudad 3 – River 2 (18-25, 25-20, 24-26, 25-21, 15-7); UPCN 3 – San Lorenzo 0 (25-17, 25-21, 25-17); Waiwen 3 – Sonder 1 (25-16, 23-25, 30-28, 25-23); Boca 3 – Vélez 0 (25-17, 25-21, 25-17); Ferro 3 – Monteros 2 (15-25, 25-18, 16-25, 25-21, 15-12); UPCN 3 – Sonder 0 (25-19, 25-18, 25-18); Ciudad 3 – San Lorenzo 0 (27-25, 26-24, 25-19); Boca 3 – Ferro 0 (25-20, 25-23, 26-24); River 3 – Monteros 2 (18-25, 25-19, 25-19, 18-25, 15-12). Posiciones: UPCN, 9 puntos; Ciudad 8, Boca, River y Waiwen 6; Sonder y Vélez 3; Ferro y Monteros 2, San Loreno 0.