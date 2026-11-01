Así fueron las dos expulsiones que dejaron a River con nueve en el Superclásico ante Boca

Lucas Martínez Quarta fue expulsado tempranamente a los nueve minutos del primer tiempo y Gonzalo Montiel vio la roja sobre el final.

En el amanecer del Superclásico, River se quedó con uno menos por un insólito error de Lucas Martínez Quarta . El partido había comenzado parejo, con ambos equipos disputando la mitad de la cancha, hasta que una intervención del defensor modificó el desarrollo del encuentro: a los nueve minutos, Nicolás Ramírez le mostró la tarjeta roja tras revisar una infracción sobre Miguel Merentiel a instancias del VAR.

La jugada se originó a los seis minutos , cuando Santiago Ascacibar filtró un pase en profundidad para el delantero uruguayo. Merentiel le ganó la posición al zaguero y se encaminaba hacia el arco de River cuando Martínez Quarta lo sujetó y derribó , en una acción que interrumpió una ocasión manifiesta de gol.

En un primer momento, Ramírez no sancionó la infracción y dejó seguir el juego . Sin embargo, tras el reclamo de los futbolistas de Boca, el árbitro recibió el llamado de Silvio Trucco desde el VAR para revisar la acción. Después de observar las imágenes en el monitor, regresó al campo y decidió expulsar al defensor del Millonario.

La decisión obligó a Leonardo Ponzio a modificar rápidamente el esquema de River. Para rearmar la defensa y evitar quedar expuesto ante los ataques del conjunto local, el entrenador sacó a Lucas Beltrán y mandó a la cancha a Lautaro Rivero. De esa manera, el equipo visitante se quedó sin su centrodelantero cuando todavía no se habían cumplido los primeros diez minutos.

A falta de diez minutos para el final, River volvió a quedarse con uno menos. Esta vez, Gonzalo Montiel fue expulsado por una infracción sobre Lautaro Blanco , que Ramírez sancionó con tarjeta roja directa. De esta manera, el equipo de Leonardo Ponzio terminó con nueve futbolistas en el campo de juego.

La decisión generó nuevos reclamos de los jugadores del Millonario, que rodearon al árbitro para protestar por la sanción. El propio Montiel demoró varios minutos en abandonar el terreno de juego tras una acalorada discusión. Rafael Santos Borré, que estaba en el banco de suplentes, recibió una tarjeta amarilla, mientras que Ponzio también se sumó a las quejas y le preguntó irónicamente al árbitro si ya había cumplido con su tarea.

Finalmente, el lateral se retiró escoltado por la policía y realizó gestos hacia los hinchas de Boca en referencia a los títulos que consiguió frente al conjunto xeneize.

La expulsión de Martínez Quarta, la segunda más rápida en la historia del Superclásico

La roja al defensor de River quedó registrada como la segunda más temprana en la historia de los Superclásicos, según los registros de El Gráfico. El antecedente más rápido corresponde a Reinaldo "Mostaza" Merlo, quien fue expulsado a los ocho minutos en otro encuentro disputado en La Bombonera, que terminó con triunfo 1-0 para Boca.

Incluso, la decisión de Ramírez pudo haber establecido un récord absoluto. Martínez Quarta cometió la infracción cuando el reloj marcaba seis minutos y 27 segundos, por lo que una expulsión directa, sin necesidad de recurrir al VAR, habría superado la marca histórica.

La quinta expulsión de Lucas Martínez Quarta con la camiseta de River

La tarjeta roja ante Boca fue la quinta expulsión de Martínez Quarta desde que juega en River y la segunda en lo que va de 2026. El defensor ya había protagonizado otras cuatro situaciones similares, aunque con una particularidad: tres de ellas ocurrieron durante su segundo ciclo en el club y en encuentros de especial importancia.

La primera había sido el 27 de octubre de 2018, durante un triunfo ante Aldosivi en el Monumental. Después de su regreso al Millonario, volvió a ser expulsado frente a Inter de Porto Alegre, durante el Mundial de Clubes 2025, en una derrota que significó la eliminación del equipo argentino del certamen.

En septiembre de ese mismo año, Nicolás Ramírez volvió a mostrarle la roja, esta vez en la victoria 2-1 ante Estudiantes en La Plata. En aquella oportunidad, Martínez Quarta recibió dos amonestaciones en apenas dos minutos.

Su expulsión más reciente antes del Superclásico había ocurrido en abril de 2026, durante la visita a Blooming por la Copa Sudamericana. En un episodio de características similares al de La Bombonera, el defensor fue expulsado a instancias del VAR por una infracción cometida en los primeros minutos. Aquella vez, River terminó empatando 1-1 en Santa Cruz de la Sierra.