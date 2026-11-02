Todo listo para la definición: se confirmó el día y horario para determinar al campeón de la tabla anual + Agregar ámbito en









Luego de que Boca le gane este domingo a River, la tabla general se definirá en la última fecha. Además del Xeneize, Rosario Central y Argentinos Juniors también tienen chances concretas de salir campeones durante este fin de semana.

Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors definirán al campeón de la tabla anual en la última fecha.

La Liga Profesional confirmó los horarios para la última fecha del Torneo Clausura y con ello la definición para saber quién va a ser el campeón de la tabla anual. Finalmente, los partidos de Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors se disputarán este sábado 7 de noviembre a las 14.30 horas.

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El Xeneize, que viene de ganarle a River, es el que se posiciona primero de la tabla con 60 puntos. La fecha que viene, la 16, le tocará enfrentarse a Defensa y Justicia en la Bombonera, en busca de sentenciar el campeonato.

Boca, el favorito para la tabla anual. El Canalla, por su parte, le ganó 2 a 1 a Sarmiento de Junín, de visitante, y se colocó segundo con 59 unidades, una menos que Boca. Además, en la última jornada le tocará jugar contra el descendido Estudiantes de Río Cuarto, en el Gigante de Arroyito, en busca de quedarse con el bicampeonato de la tabla anual.

Por último, el Bicho de La Paternal jugará este lunes a las 21.15 frente a Atlético Tucumán, en el Monumental José Fierro, con la necesidad de la victoria para igualar en puntos al conjunto de la Ribera, mientras que por ahora está tercero con 57. Por otro lado, cerrará su participación en el Clausura ante Huracán, en el Estadio Diego Armando Maradona.

Cómo se define la tabla anual si igualan en puntos El caso más realista para que suceda esto es que Argentinos Juniors le gane al Decano y luego al Globo, mientras que Boca haga lo propio frente el Halcón. Si es que sucede esto último, el equipo del “Vasco” Arruabarrena se consagrará campeón de la tabla anual gracias a la diferencia de gol. Actualmente, los dirigidos por Nicolás Diez tienen +11, mientras que el Xeneize +22.

A no ser que ocurra un milagro, la dirigencia de Juan Román Riquelme se llevará el primer título de su gestión, en un año en el que le ganó a todos los clásicos. Mismo a River y por duplicado, debido a que en el Monumental lo vencieron con un tanto de Paredes de penal. Boca y Argentinos Juniors, los más cercanos a quedarse con el campeonato de la tabla anual. Foto: Boca Juniors Sin ir más lejos, la última vez que Boca gritó campeón fue el 1 de marzo de 2023, al derrotar 3 a 0 a Patronato por la Supercopa Argentina 2022. Rosario Central hizo lo propio el 26 de septiembre de este año, tras vencer 3 a 1 a Estudiantes en la Supercopa Internacional. Por su parte, la última consagración de Argentinos Juniors se remonta al Clausura 2010, lo que lo convierte en el candidato al título de la tabla anual con la sequía más larga. Por otro lado, los demás equipos que lucharán por ingresar a Copa Sudamericana o que pelean por un hueco en la Copa Libertadores, si es que se abre algún cupo, jugarán la decimosexta fecha entre el jueves 5 y el domingo 8, aún con horarios y fechas a confirmar en cada caso.