Así es la pelota especial que usarán Boca y River para jugar el Superclásico

La Argentum Gambeta Derbi debuta el domingo 1° de noviembre en la Bombonera. El balón tradicional se mantiene para el resto de los partidos.

El modelo incorpora referencias a la pelota Tango, los títulos mundiales de la Selección y la camiseta número 10.

El próximo Superclásico estará atravesado por un estreno que va más allá de lo futbolístico. Adidas y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentaron la Argentum Gambeta Derbi , una edición especial de la pelota oficial del campeonato local que se utilizará por primera vez en el partido entre Boca Juniors y River Plate.

La versión profesional ya se encuentra a la venta en la tienda oficial de Adidas. El modelo cuenta con certificación FIFA Quality Pro , una superficie texturada y una estructura termosellada sin costuras, características pensadas para mejorar el control y la estabilidad durante el juego.

Boca recibe a River el domingo 1° de noviembre a las 15, en el estadio Alberto J. Armando, conocido también como la Bombonera. El partido corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura y será uno de los encuentros centrales de la recta final de la fase regular. La transmisión en vivo estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports. También se podrá seguir por Flow, DGO y Telecentro Play.

La Argentum Gambeta Derbi toma como referencia la identidad del fútbol argentino. Su diseño incorpora elemento de la pelota Tango , que se usó durante el Mundial de Argentina 1978, y suma laureles vinculados con la consagración de la Selección en México 1986. También incorpora el número 10 , asociado con figuras históricas de la Albiceleste, entre ellas los máximos astros argentinos: Diego Maradona y Lionel Messi.

La versión profesional tiene una cubierta exterior de poliuretano con textura . Según Adidas, ese acabado ayuda a mejorar la estabilidad de vuelo y la precisión. La construcción termosellada elimina las costuras tradicionales, favorece una trayectoria más predecible y reduce la absorción de agua.

El balón cuenta con la certificación FIFA Quality Pro, que establece requisitos técnicos para las pelotas que se usan en el máximo nivel competitivo. Entre los parámetros evaluados se consideran el peso, el tamaño, la retención de la forma y la respuesta frente al agua.

La nueva pelota se vende en la tienda online y la aplicación de Adidas, además de comercios autorizados. La versión profesional tiene un precio publicado de $329.999 y ofrece envío gratuito para compras que superen los $299.900. Adidas también anticipó que habrá otras versiones destinadas al público general, aunque sus precios y fechas de lanzamiento pueden diferir de los del modelo profesional.

La elección del Superclásico para el estreno conecta el lanzamiento con la historia de las pelotas especiales del fútbol argentino. Una de las más recordadas fue la pelota naranja que recorrió la cancha de aquel Boca-River del 6 de abril de 1986, que quedó asociada a la victoria del Millonario por 2-0 y a los goles de Norberto Alonso.

Cuarenta años después de ese encuentro, la Argentum Gambeta Derbi recupera el pasado y lo conecta una construcción adaptada a las exigencias actuales. Su debut en la Bombonera será el primer paso de una edición reservada para partidos seleccionados del calendario local.