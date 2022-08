"Estoy convencido que no fue penal", aseguró el árbitro Espinoza, sobre la polémica de Boca-Tucumán

Embed "ATLÉTICO SE QUEJA DE LA DERROTA POR EL ARBITRAJE... PERO ESTÁ PUNTERO" el árbitro Espinoza explicó por qué NO FUE PENAL de Zambrano en La Bombonera. @espnfutbolarg pic.twitter.com/DL0JAqGQd1 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2022

"Estoy convencido que no fue penal, porque el VAR me avisa si es algo grave y yo hablé con ellos y no lo hicieron", apuntó Espinoza. A cargo del VAR en este partido estuvo el polémico y cuestionado Jorge Baliño, árbitro que venía de hacer los deberes y favorecer a Barracas Central.

Bebe Acosta, caliente con el árbitro Espinoza y el VAR: "Siempre es lo mismo"

"Si me tengo que guiar por la foto que me mostraron de esa jugada es penal, roja y va preso Zambrano, pero no había movimiento como para juzgarlo", resaltó.

"El jugador (por Zambrano) tiene apoyado el brazo sobre el delantero pero sin hacerle falta", argumentó finalmente Espinoza.

Ante esto, Ramiro Carrera, futbolista de Atlético Tucumán, lo cruzó mediante sus redes sociales: "Hay 50 millones de argentinos que vieron algo diferente de lo que viste vos, ¿Y todavía salís a decir esto?", escribió en una historia de Instagram.