Mac Allister paró la pelota: "Es momento de cerrar esto que no le hace bien a nadie"

El mediocampista ofensivo habló con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de partir hacia Inglaterra, para incorporarse al club dueño de su pase.

"No quiero hablar más del tema, ya dije lo que tenía que decir. Por supuesto que me duele que digan que miento pero ya está. Es momento de cerrar esto. No le hace bien a nadie y no le hace bien a Boca, que es lo más importante. Si sigo, ustedes (por los periodistas) van hablar todo el día de esto", sostuvo el futbolista surgido en Argentinos Juniors.

Y, agregó: "Solo quiero que a Boca y su gente le vaya bien. Agradezco a (Juan Román) Riquelme por cómo se portó conmigo, hablé con él, cada uno tenía una posición y la respeto. Me pidieron que haga una carta y yo lo hice. Por respeto y por querer que la situación se resuelva".

En cuanto al plantel "xeneize", Mac Allister dijo: "Me despedí de ellos hace dos días. Se merecen lo mejor, es un gran plantel al que el año pasado no se le dieron los resultados, pero sé que están para grandes cosas".

Por último, el futbolista que viajó acompañado por su padre, el ex jugador y exfuncionario Carlos Mac Allister, se refirió al entrenador Miguel Russo: "Me hubiese gustado hablar con él, ya que lo hice solo una vez. Pero ya está, es un gran entrenador y se que le va a ir bien".

En cuanto a lo futbolístico, el plantel trabajó esta mañana en el centro de entrenamientos de Ezeiza y el técnico dispuso de una práctica de fútbol, pero mezclados titulares con suplentes.

Si no hay ninguna novedad en lo físico, Boca tendría una sola variante en el equipo que viene de ganarle por 2 a 0 a Atlético Tucumán en la Bombonera, que es la vuelta del arquero Esteban Andrada, ya recuperado de un esguince de rodilla derecha, quien ingresará por Marcos Díaz, de buena tarea en los tres partidos en que fue titular.

El posible once boquense sería con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Jorman Campuzzano; Eduardo Salvio, Guillermo "Pol" Fernández y Sebastian Villa; Franco Soldano y Carlos Tevez.

Boca volverá a entrenar mañana desde las 9 y luego -a las 11- hablarán en conferencia de prensa el DT Miguel Ángel Russo y un jugador a designar.

El sábado, a las 17.30, el plantel viajara rumbo a Santiago del Estero en vuelo chárter y regresará por la misma vía apenas terminado el encuentro del domingo.

Boca jugará de visitante el próximo domingo ante Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 21.50, por la vigésima fecha de la Superliga -en donde está segundo a tres puntos de River- con el arbitraje de Facundo Tello.