Mauricio Isla le hizo un guiño a Boca

"Hasta ahora no sé donde voy a ir, yo he tenido solo una conversación con Boca Juniors, pero hasta ahora no sé nada. Me gustaría jugar en Boca y luego en la Universidad de Chile", reveló el internacional trasandino.

Estas declaraciones de Isla, el hombre elegido por el vicepresidente segundo de Boca, Juan Román Riquelme, para reforzar el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, se dio durante una charla con chicos del club Cobreola de Chile, a través de una plataforma digital.

Actualmente el defensor de 32 años está en Fenerbahce de Turquía, pero su contrato vence a fin de mes y Boca es uno de los equipos interesados en tenerlo en su plantilla.

El jugador reconoció que "de corazón" le gustaría jugar en la Universidad de Chile, algo que para él sería "un sueño" y también el de su madre y su familia.

"Cuando uno tiene algo en el corazón claramente quiere jugar, pero, ¿te digo la verdad? Ojalá juegue en los dos: en Boca y en la U", expresó el jugador que debutó en la Universidad Católica.

El lateral indicó que uno de sus ídolos fue Marcelo Salas, el delantero que jugó en la Universidad de Chile, River y la Selección chilena.

"Mi ídolo es Marcelo Salas. Yo crecí viendo la U, vi la mejor época de Marcelo Salas en River Plate, en Lazio, después se lesionó de la rodilla cuando estuvo en Juventus, pero para mí sí es mi ídolo, él es mi ídolo", sentenció.