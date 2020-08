Vignolo sorprendió con el nombre de un jugador que podría volver a Boca

"Hay chances de que Cardona vuelva a Boca. Me parece. Cardona tiene ganas de jugar en Boca y creo que es un jugador que a Russo le gusta. Muchas chances de que Cardona vuelva a Boca", aseguró al 'Pollo' Vignolo ante la sorpresa de sus compañeros.

El periodista y conductor agregó detalles al respecto: "No creo que lo económico sea un problema. Boca necesita un jugador de esa característica. Por ahí tiene que pelear con 'Pol' Fernández. Y no sé qué va a pasar con Villa, pero Cardona no tiene nada que ver con Boca. No subestimaría las compras de Boca. Las últimas incorporaciones de Boca le dieron resultado".

Cardona, en su paso por Boca, jugó 46 partidos, marcó 11 goles y dio 5 asistencias. Además, ganó un título local y salió subcampeón de la Copa Libertadores 2018.