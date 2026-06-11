El mediocampista vasco deja el club de la Ribera tras un año y medio. No será tenido en cuenta por el nuevo entrenador, que lo limpió.

Bomba en Boca: Ander Herrera no será tenido en cuenta por Arruabarrena y se va del club

El veterano mediocampista español Ander Herrera no continuará en Boca y la decisión se tomó debido a que el futuro entrenador, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena , no lo tendrá en cuenta por lo que la comisión directiva ya le comunicó de forma oficial la resolución.

Tras la notificación, ambas partes comenzaron a confeccionar los papeles correspondientes y se confirmó que la rescisión de su contrato se hará en excelentes y buenos términos institucionales, permitiéndole al club liberar masa salarial y recuperar un valioso cupo de extranjero sin conflictos legales de por medio.

La salida del volante español, de 36 años de edad, marca el cierre de una experiencia que generó enorme expectativa pero que no logró la regularidad deseada debido a las exigencias físicas del calendario local. Herrera había arribado a Boca a inicios de 2025, llegando con el pase en su poder proveniente del Athletic Club de Bilbao .

A lo largo de su estadía con la camiseta azul y oro, el exjugador del Manchester United de Inglaterra y el PSG de Francia alcanzó a disputar un total de 30 partidos oficiales (repartidos entre el torneo de la Liga Profesional y la Copa Libertadores de América), logrando marcar un solo gol en la victoria ante Barcelona de Ecuador .

De manera simultánea a la baja del español, el Consejo de Fútbol abrochó otra salida largamente postergada: la de Nicolás Orsini . El delantero, cuyo pase pertenecía a Boca desde 2021 pero venía siendo cedido a diferentes clubes, interrumpió su contrato definitivo que vencía en diciembre.

Orsini registraba un prolongado bache de inactividad con la camiseta de Boca, club en el cual no jugaba desde hacía más de tres años; su último partido oficial había sido el lejano 9 de abril de 2023 en una derrota contra Colón de Santa Fe. Tras ese compromiso, fue prestado primero a Unión de Santa Fe y posteriormente a Platense, su último club, donde formó parte del plantel que recientemente se coronó campeón del fútbol argentino.

Esta doble depuración en el ataque y el mediocampo xeneize comenzó a generar movimientos automáticos en el mercado de pases local. Gimnasia y Esgrima La Plata manifestó un concreto interés por incorporar al extremo Lucas Janson.

Los motivos del sondeo por parte del club platense radican en que el futbolista quedó relegado en la consideración del nuevo entrenador de Boca tras la llegada de Arruabarrena; ante la falta de minutos y la necesidad del "Lobo" de sumar variantes ofensivas de jerarquía y desequilibrio por las bandas para el torneo, el club platense lo ve como una oportunidad de mercado ideal mediante un préstamo.

Por último, el panorama médico de las estrellas del club sigue sumando preocupación de cara al futuro cercano. El delantero uruguayo Edinson Cavani arrastra una seria duda sobre si someterse o no a una intervención quirúrgica.

El atacante padece una severa molestia y dolor crónico en la zona lumbar (cintura) que arrastra desde principios de año y que le impide entrenar a la par del grupo. Aunque especialistas médicos externos al club le recomendaron operarse para solucionar definitivamente la dolencia, Cavani evalúa los pros y contras de la decisión, consciente de que entrar al quirófano le demandará varios meses de recuperación fuera de las canchas en la última etapa de su carrera profesional.