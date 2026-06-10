Buenas noticias para Boca: Adam Bareiro obtuvo la nacionalidad argentina y liberó un cupo de extranjero + Agregar ámbito en









El delantero paraguayo completó el trámite tras cumplir los requisitos de residencia en el país. La medida le dará más margen al Xeneize para reforzarse en un mercado de pases clave para la reestructuración del plantel.

Adam Bareiro ya tiene la nacionalidad argentina.

En medio de la planificación del segundo semestre y con Rodolfo Arruabarrena próximo a asumir como entrenador, Boca recibió una noticia importante para el armado del plantel: Adam Bareiro obtuvo la nacionalidad argentina y dejará de ocupar cupo de extranjero, una situación que amplía las posibilidades de incorporación para el próximo mercado de pases.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El delantero paraguayo de 29 años completó el trámite luego de acreditar más de dos años de residencia en el país, requisito que superó ampliamente tras haber vivido durante cinco años en Argentina. Además, no registraba impedimentos judiciales para acceder a la ciudadanía.

La novedad llega en un momento oportuno para el club de la Ribera, que busca reforzar distintas posiciones después de una temporada marcada por altibajos deportivos. Con la salida de Claudio Úbeda y la llegada del Vasco Arruabarrena, la dirigencia ya trabaja en la reestructuración del plantel profesional.

Bareiro arribó a Boca en febrero y rápidamente se convirtió en una pieza importante del equipo. Hasta el momento acumula seis goles y una asistencia en 14 partidos, números que respaldan su buen rendimiento desde su llegada.

Boca busca refuerzos y apunta a un arquero Arruabarrena no es más el entrenador de Boca. Rodolfo Arruabarrena comienza a deliner su Boca ideal.

La principal prioridad del mercado parece estar bajo los tres palos. La lesión de Agustín Marchesin, que no llegaría a recuperarse de una rotura de ligamentos durante lo que resta del año, obligó a la dirigencia a acelerar la búsqueda de alternativas. Entre los nombres que aparecen en carpeta figura el colombiano Álvaro Montero, actualmente en Vélez y con pase perteneciente a Millonarios. También interesa el uruguayo Sergio Rochet, arquero de Internacional de Porto Alegre y habitual integrante de la selección de Uruguay. Además, en Boca persiste el interés por Sebastián Villa, quien actualmente juega en Independiente Rivadavia. El atacante colombiano, con pasado en el club, es otro de los nombres que aparece en el radar de la dirigencia para reforzar el plantel de cara a los desafíos del segundo semestre. Con un cupo de extranjero liberado gracias a la nacionalización de Bareiro, el Xeneize gana margen de maniobra para avanzar en negociaciones que considera clave para recuperar protagonismo en la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.