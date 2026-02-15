Trump anunció un plan de u$s 5.000 millones para reconstruir Gaza y desplegar una fuerza internacional.

El presidente estadounidense presentó la iniciativa de la nueva Junta de Paz, que incluye fondos para la reconstrucción, tropas de estabilización y una cumbre clave en Washington. Persisten las dudas por la falta de apoyo internacional y el futuro del alto el fuego.

El presidente de EEUU, Donald Trump , reveló este domingo que la recientemente creada Junta de Paz comprometió u$s 5.000 millones para la reconstrucción de la Franja de Gaza , devastada tras más de dos años de guerra. El plan incluye además el despliegue de miles de efectivos para conformar fuerzas internacionales de estabilización y policiales en la región.

Los detalles del programa serán presentados oficialmente el jueves en Washington , durante la primera reunión formal de la junta, integrada por más de 20 miembros. A través de sus redes sociales, Trump afirmó: “La Junta de Paz demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia, y es un honor para mí servir como su presidente”, aunque evitó precisar qué países financiarán la iniciativa o aportarán tropas . No está confirmada la asistencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

El primer compromiso concreto llegó desde Asia: el ejército de Indonesia anunció que hasta 8.000 soldados podrían estar listos para desplegarse en Gaza a fines de junio , en el marco de una misión humanitaria y de mantenimiento de la paz.

Según estimaciones conjuntas de la ONU , el Banco Mundial y la Unión Europea , la reconstrucción podría demandar unos u$s 70.000 millones , debido a la destrucción masiva provocada por los bombardeos israelíes durante el conflicto.

El acuerdo de alto el fuego , mediado por Estados Unidos el 10 de octubre, contempla la creación de una fuerza internacional armada de estabilización , con el objetivo de garantizar la seguridad y promover el desarme del grupo miliciano Hamás , una exigencia clave del gobierno israelí. Sin embargo, hasta ahora pocos países manifestaron voluntad de participar , lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad del plan.

Si bien los enfrentamientos de gran escala disminuyeron, las fuerzas israelíes continúan realizando ataques aéreos y disparos en zonas cercanas a los sectores bajo su control, manteniendo un clima de tensión permanente.

Originalmente, la Junta de Paz fue concebida para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, pero su alcance se amplió hacia un mandato global, lo que fue interpretado por analistas como un intento de EEUU de desplazar el rol central de la ONU y redefinir el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. Varios aliados europeos expresaron su desconfianza hacia la iniciativa y optaron por no sumarse, al considerar que busca rivalizar con el Consejo de Seguridad de la ONU.

La reunión se realizará en el Instituto de Paz de EEUU, recientemente rebautizado como Instituto de Paz de Estados Unidos Donald J. Trump. El edificio se encuentra en medio de un litigio judicial, luego de que el gobierno republicano tomara control del centro y despidiera a casi todo su personal el año pasado.